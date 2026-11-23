В Лиепае пенсионерки осваивают криминальный бизнес - изъято 57 000 сигарет и больше 10 000 евро
Две жительницы Лиепаи, которым 77 и 65 лет, оказались фигурантками уголовных дел из-за нелегальных сигарет. У одной из них дома нашли еще и больше 10 тысяч евро наличными. Теперь материалы расследований переданы в прокуратуру.
В Лиепае полиция провела обыски у двух женщин, не связанных между собой, и обнаружила в общей сложности более 57 тысяч сигарет без латвийских акцизных марок. В одном из домов нашли также более 10 тысяч евро наличными, которые, предположительно, могли быть получены преступным путем.
Первый обыск прошел в мае в жилище 77-летней женщины. Там полицейские обнаружили 34 028 сигарет - около 1700 пачек без акцизных марок. Табачные изделия были спрятаны в ящиках, комодах и коробках. Кроме того, правоохранители изъяли более 10 тысяч евро наличными.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за незаконное хранение табачных изделий в крупном размере. Ранее она уже попадала в поле зрения полиции из-за незаконного оборота подакцизных товаров, однако тогда ей грозила административная ответственность. Служба государственных доходов (VID) оценила материальный ущерб, причиненный государству, в 6727 евро.
Второй обыск состоялся в июле в квартире и подсобном помещении, принадлежащих 65-летней женщине. Там нашли 23 180 сигарет - 1159 пачек без латвийских акцизных марок, но с белорусскими марками. Также были изъяты денежные средства, которые, возможно, имеют преступное происхождение. В отношении второй женщины также возбудили уголовное дело - за незаконное хранение табачных изделий в значительном размере. Несколько лет назад она уже попадала в поле зрения полиции по делу о незаконном обороте подакцизных товаров. Ущерб государству в этом случае VID оценила в 6612 евро.
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Таким образом, в ходе двух обысков полиция изъяла 57 208 сигарет, а общий рассчитанный ущерб государству составил 13 339 евро. Расследования завершены, материалы обоих уголовных процессов направлены в прокуратуру для начала уголовного преследования.