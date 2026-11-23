Второй обыск состоялся в июле в квартире и подсобном помещении, принадлежащих 65-летней женщине. Там нашли 23 180 сигарет - 1159 пачек без латвийских акцизных марок, но с белорусскими марками. Также были изъяты денежные средства, которые, возможно, имеют преступное происхождение. В отношении второй женщины также возбудили уголовное дело - за незаконное хранение табачных изделий в значительном размере. Несколько лет назад она уже попадала в поле зрения полиции по делу о незаконном обороте подакцизных товаров. Ущерб государству в этом случае VID оценила в 6612 евро.