"Так продолжалось 22 часа - встречаемся, идем к своим согласовывать позицию, встречаемся, идем к своим. И так по кругу - как на карусели. Пока я вместе с председателем Комитета по бюджетам встречался с представителями Ирландии, которые вели переговоры со стороны Совета, остальные депутаты хотя бы могли ненадолго выйти из здания. А мы сами - нет, физически не было времени. Хорошо, что поздно вечером хозяева здания угостили всех бутербродами. Я вышел из Совета около семи утра, поспал пару часов, и нужно было возвращаться на работу - на пленарное заседание", - рассказывает Нил Ушаков.