Нил Ушаков в Брюсселе. Бюджет, который потребовал выносливости
Переговоры о бюджете Европейского союза на 2027 год в Брюсселе продолжались 22 часа без перерыва и завершились 11 ноября около 6:40 утра, как раз в День Лачплесиса. Со стороны Европейского парламента главным ответственным за бюджет на этих переговорах был депутат от социал-демократов Нил Ушаков. Похоже, на этот раз исход определила выносливость.
Как на практике выглядят 22-часовые переговоры
Все происходит в здании Совета Европейского союза (ЕС). Совет представляет правительства всех 27 государств-членов, и именно Совет ЕС является главным органом, принимающим решения в Европе. Председательствующей страной по принципу ротации в настоящее время является Ирландия.
Делегации Европейского парламента (ЕП), которая для соблюдения паритета состоит из 27 депутатов, необходимо было найти компромисс непосредственно с послами государств-членов. Бюджет должны одновременно поддержать как представители правительств, так и депутаты. Если одна из сторон с чем-то не согласна, бюджета не будет.
10 ноября около девяти часов утра все начали собираться в здании Совета. Депутаты организовали свой штаб в одном из залов на седьмом этаже, а послы 27 государств ЕС, которые являются хозяевами этого здания, заняли места в своих кабинетах. И началось... Встречи в полном составе, отдельно - несколько встреч в более узком кругу, непрерывные консультации по телефону, WhatsApp и Signal. После каждой встречи все снова расходятся, чтобы обсудить ситуацию со своими - депутаты в своем кругу, послы в своем.
"Так продолжалось 22 часа - встречаемся, идем к своим согласовывать позицию, встречаемся, идем к своим. И так по кругу - как на карусели. Пока я вместе с председателем Комитета по бюджетам встречался с представителями Ирландии, которые вели переговоры со стороны Совета, остальные депутаты хотя бы могли ненадолго выйти из здания. А мы сами - нет, физически не было времени. Хорошо, что поздно вечером хозяева здания угостили всех бутербродами. Я вышел из Совета около семи утра, поспал пару часов, и нужно было возвращаться на работу - на пленарное заседание", - рассказывает Нил Ушаков.
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О чем все спорили
Переговоры проходили в то время, когда денег не хватает во всей Европе. В Латвии правительство как раз в эти дни говорит о том, что государственные расходы за четыре года необходимо сократить на три миллиарда евро.
Еще более тяжелые дебаты идут вокруг нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы, который страны-доноры Германия и Нидерланды требуют сократить на сотни миллиардов евро. В этом году его, возможно, не удастся принять.
Спор вокруг бюджета на 2027 год тоже был очень простым - о деньгах. В июне Европейская комиссия представила первоначальный проект бюджета. Совет ЕС предложил сократить этот проект на миллиард евро, а Европейский парламент - увеличить на 1,17 миллиарда евро.
Поэтому в этом году поиск компромисса затянулся до 6:40 следующего утра. По словам Ушакова, это абсолютный рекорд. "Еще весной мы с командой шутили, что этот бюджет напоминает стереотипный бюджет восточноевропейской страны. Все вокруг рушится, денег нет, что-то нужно резать. Тогда это казалось преувеличением. Сейчас - даже слишком мягко сказано", - иронизировал Ушаков по поводу бюджета в октябре на пресс-конференции в Страсбурге.
Что это означает для Латвии
Достигнутый компромисс - "срезанный" миллиард восстановили и добавили еще 0,3 миллиарда евро. В этих условиях это достойный результат. В среду, 25 ноября, Европейский парламент голосует по окончательной редакции бюджета ЕС на 2027 год.
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Компромисс предусматривает дополнительное финансирование программ, очень востребованных в Латвии: программе студенческого обмена Erasmus+ - 14 миллионов евро, научной программе Horizon Europe - 21,5 миллиона евро, а также увеличение поддержки механизма гражданской защиты. Еще 25 миллионов евро предусмотрены на управление внешними границами, чтобы оплатить технику и оборудование для охраны границ, а 10 миллионов евро - на военную мобильность. "Деньги ЕС - это ремонт школ, дороги и больницы, программы для студентов и науки", - напоминает Ушаков.
Искусственный интеллект и бюджет
Параллельно с работой над бюджетом Ушаков является автором проекта, предусматривающего внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу Комитета по бюджетам ЕП. Разработка системы в настоящее время продолжается, и планируется, что в следующем году ИИ уже можно будет начать использовать на практике.
По словам Ушакова, скорее всего, это будет первый случай, когда ИИ станут использовать в законодательной работе Европейского парламента, а не только для переводов или подготовки справок.
"Искусственный интеллект - хорошая вещь. Но когда до семи утра нужно брать измором представителей 27 правительств, он не поможет", - добавляет Нил Ушаков.
Подготовлено при поддержке Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европейском парламенте.
О депутате Европейского парламента Ниле Ушакове и прямая связь с ним: www.socialistsanddemocrats.eu/meps/usakovs-nils