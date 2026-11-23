Еврокомиссия заподозрила производителей Coca-Cola в Европе в нарушении правил конкуренции
Европейская комиссия начала расследование в отношении европейского подразделения американской компании Coca-Cola - Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). Регулятор подозревает ее в возможном злоупотреблении доминирующим положением на рынке и нарушении правил конкуренции Евросоюза.
В центре внимания Еврокомиссии - возможные препятствия для трансграничной торговли газированными безалкогольными и спортивными напитками. Регулятор проверит, не пыталась ли компания разделить национальные рынки, затрудняя розничным продавцам закупки продукции в других странах ЕС на более выгодных условиях.
"Мы расследуем, не создала ли Coca-Cola препятствия между национальными рынками, затруднив розничным продавцам закупку продукции через границы и получение более выгодных предложений", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера.
В рамках расследования Еврокомиссия проверит несколько возможных нарушений. В частности, CCEP подозревают в предоставлении оптовых скидок при условии, что купленные напитки не будут перепродаваться в другие страны Евросоюза.
Еще одно обвинение касается договоров с торговыми сетями. По версии регулятора, компания могла лишать розничных продавцов возможности вести переговоры о закупочных контрактах сразу для нескольких стран, настаивая вместо этого на заключении отдельных соглашений на каждом национальном рынке.
"Это могло ограничить конкуренцию, в конечном итоге привести к повышению цен и сокращению выбора для потребителей", - подчеркнула Рибера.
Coca-Cola Europacific Partners - компания, штаб-квартира которой расположена в Великобритании, является одним из двух крупнейших европейских разливщиков, поставляющих напитки под брендами компании The Coca-Cola Company. Она реализует продукцию под этими брендами, а также под другими брендами, в Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. Расследование должно установить, действительно ли действия CCEP нарушали правила конкуренции ЕС. На данном этапе речь идет о подозрениях, а не об установленном нарушении.
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"Люди по всей Европе ежедневно наслаждаются безалкогольными напитками. Но они не должны платить больше только потому, что живут в одной стране ЕС, а не в другой", – отметила вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Тереза Рибера.