Coca-Cola Europacific Partners - компания, штаб-квартира которой расположена в Великобритании, является одним из двух крупнейших европейских разливщиков, поставляющих напитки под брендами компании The Coca-Cola Company. Она реализует продукцию под этими брендами, а также под другими брендами, в Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. Расследование должно установить, действительно ли действия CCEP нарушали правила конкуренции ЕС. На данном этапе речь идет о подозрениях, а не об установленном нарушении.