В Латвии сохранится сырая и холодная погода.
В Латвии
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Во вторник облака с Рижского залива принесут в Латвию сильные осадки
Во вторник, 24 ноября, во многих районах Латвии временами продолжатся дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным. Облака, приходящие со стороны Рижского залива, местами принесут сильные осадки, преимущественно в Тукумском и Добельском краях. На отдельных участках дороги будут скользкими.
Температура воздуха как ночью, так и днем составит от -1 до +4 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. На курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.
В Риге 24 ноября ожидается облачная погода, временами пройдут небольшие осадки. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +1 до +4 градусов.