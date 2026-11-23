В недельной конференции приняли участие более 1500 делегатов, представлявших 154 государства - члена ICAO и различные организации. Следующая ассамблея запланирована на вторую половину 2028 года. Это совпадает с периодом, когда Латвия будет председательствовать в Совете Европейского союза.