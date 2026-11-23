Что ждет авиапассажиров в будущем? Латвия поддержала новые международные решения
На международном уровне достигнута договоренность о новых направлениях развития гражданской авиации, которые должны улучшить воздушное сообщение между странами и способствовать модернизации аэропортов. Латвия также поддержала эти решения, подчеркнув, что для страны, расположенной на периферии Европейского союза, доступность авиасообщения имеет особое значение.
20 ноября завершилась 43-я внеочередная ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO), на которой Латвию представляла заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска.
В ходе мероприятия страны договорились о важных направлениях развития международной авиационной экономической политики, направленных на укрепление глобального авиасообщения и обеспечение устойчивого роста воздушного транспорта.
Инвестиции в аэропорты и новые технологии
Принятая на ассамблее декларация предусматривает содействие инвестициям в инфраструктуру гражданской авиации, модернизацию экономического и правового регулирования, а также более активное внедрение новых технологий и инноваций.
Особое внимание будет уделяться повышению способности авиационной отрасли адаптироваться к современным вызовам и использовать возможности технологического развития. Достигнутые договоренности рассматриваются как важный шаг к реализации стратегического видения ICAO до 2050 года.
Рекомендации конференции будут переданы Совету ICAO для дальнейшей оценки и возможного включения в политику, международные стандарты и планы организации.
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Почему это важно для Латвии?
Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска подчеркнула, что Латвия заинтересована в развитии международного авиасообщения и создании условий для конкурентоспособной авиационной отрасли.
"Латвия поддерживает укрепление международного авиационного сообщения и развитие регулирования, способствующего созданию конкурентоспособной, безопасной и устойчивой авиационной отрасли. Для Латвии как географически периферийного государства - члена ЕС воздушное сообщение имеет важнейшее значение для транспортной доступности страны, конкурентоспособности экономики и международной мобильности", - отметила Шиминя-Неверовска.
В Совет ICAO вошли четыре новые страны
Одним из важных решений ассамблеи стало расширение состава Совета Международной организации гражданской авиации. Новыми членами Совета были избраны Эфиопия, Индонезия, Оман и Турция. В результате количество государств, представленных в Совете ICAO, увеличивается с 36 до 40.
Цель этого решения - обеспечить более широкое и сбалансированное представительство различных регионов мира в руководящих структурах организации.
В недельной конференции приняли участие более 1500 делегатов, представлявших 154 государства - члена ICAO и различные организации. Следующая ассамблея запланирована на вторую половину 2028 года. Это совпадает с периодом, когда Латвия будет председательствовать в Совете Европейского союза.