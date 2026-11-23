Подъезд к залу вылета на втором этаже исчезнет! В Рижском аэропорту начинаются масштабные изменения
В Рижском аэропорту началась подготовка к масштабному расширению пассажирского терминала, которое продлится до 2030 года. В ближайшие годы пассажиров ждут серьезные изменения: привычные подъезды к аэропорту перестроят, часть парковки исчезнет, а подъезд к залу вылета на втором этаже станет недоступен. При этом аэропорт продолжит работу в обычном режиме.
Первые изменения начнутся уже в декабре
В рамках проекта расширения терминала Рижского аэропорта RIX начались работы по обустройству строительной площадки. Сейчас устанавливаются временные здания, создаются подъездные пути и административная зона для строителей.
Первый этап строительства продлится с декабря 2026 года по сентябрь 2027 года. За это время подрядчик построит новые и адаптирует существующие подъездные дороги, полосы для общественного транспорта и автомобильные стоянки.
Эти работы необходимы для того, чтобы обеспечить доступ к действующему терминалу во время последующих этапов реконструкции.
Подъезд к залу вылета на втором этаже исчезнет
Наиболее заметные изменения для пассажиров ожидаются с середины 2027 года, когда начнется второй этап строительства. В этот период будут снесены существующие автомобильные эстакады, ведущие ко входам в зал вылета на уровне второго этажа. После их демонтажа привычная схема подъезда к терминалу изменится.
Все пассажирские и транспортные потоки возле действующего терминала будут организованы исключительно на уровне земли, то есть первого этажа.
Для обеспечения доступа всех категорий пассажиров, в том числе людей с ограниченными возможностями передвижения, построят временные входы и выходы. Одновременно начнут использовать новые подъездные дороги и парковки.
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Аэропорт подчеркивает, что при планировании изменений особое внимание будет уделяться людям с двигательными и другими функциональными ограничениями.
Что построят к 2030 году?
Третий этап проекта - непосредственное строительство нового здания терминала - начнется осенью 2027 года. Завершить строительные работы планируется к лету 2030 года. Новое здание займет часть территории нынешней краткосрочной парковки P1, расположенной рядом с терминалом.
В рамках расширения аэропорта появятся новый зал регистрации пассажиров, помещения для ожидания рейсов, зона проверки безопасности и зал получения багажа.
Кроме того, будут благоустроены прилегающие территории, включая подъездные дороги, автомобильные стоянки, пешеходные зоны и озелененные участки.
В новом терминале планируется внедрить современные технологии обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности. Это должно повысить комфорт путешественников и создать инфраструктуру для дальнейшего развития Рижского аэропорта.
Общая площадь строительных работ по расширению терминала составит 20 000 квадратных метров. Еще 29 500 квадратных метров охватят работы по обустройству улиц, тротуаров, общественных пространств, благоустроенных и озелененных территорий.
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Будет ли аэропорт работать во время строительства?
Несмотря на масштабные строительные работы, Рижский аэропорт продолжит функционировать в полном объеме на протяжении всего периода реконструкции. Однако пассажирам и посетителям придется учитывать изменения в организации дорожного движения и маршрутах передвижения по территории аэропорта. По мере реализации проекта будут меняться схемы подъезда, расположение парковок и способы доступа к терминалу.
Подрядчик совместно с администрацией аэропорта обещает заблаговременно информировать общественность обо всех предстоящих изменениях, чтобы пассажиры могли заранее планировать поездки.
Сколько будет стоить расширение терминала?
Стоимость строительных работ по расширению терминала оценивается в 98 миллионов евро. Финансирование в соответствующем объеме Рижскому аэропорту обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк и латвийский филиал OP Corporate Bank plc.
Дополнительно аэропорту будут доступны средства на оснащение нового терминала технологиями обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности последнего поколения, соответствующими стандартам Европейского союза.