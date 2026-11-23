Наиболее заметные изменения для пассажиров ожидаются с середины 2027 года, когда начнется второй этап строительства. В этот период будут снесены существующие автомобильные эстакады, ведущие ко входам в зал вылета на уровне второго этажа. После их демонтажа привычная схема подъезда к терминалу изменится.