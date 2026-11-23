Возможно, речь идет о так называемом делегированном синдроме Мюнхгаузена. Это тяжелая форма психического расстройства и жестокого обращения с детьми, при которой женщина намеренно выдумывает, фальсифицирует или физически провоцирует симптомы заболеваний у собственного ребенка. Мать может подменять анализы, давать ребенку токсичные вещества или лекарства, вызывать удушье или инфекции, чтобы добиться его госпитализации и проведения сложных, зачастую болезненных медицинских процедур. Главным мотивом такого поведения является не желание навредить ради самой жестокости, а патологическая потребность в получении сочувствия, признания и восхищения со стороны врачей и общества образом "самоотверженной матери", спасающей тяжелобольного малыша.