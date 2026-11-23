В Латвии мать подозревают в намеренном отравлении 10-летнего сына: ребенка спасла бдительность врача
За два года скорую помощь для 10-летнего мальчика вызывали более 20 раз. У ребенка случались судороги, поднималась температура и падал уровень сахара в крови. Врачи долго не могли понять причину, пока один из специалистов не заметил подозрительные результаты анализов. Теперь делом занимается полиция, а мальчик живет с отцом за границей.
Десятилетний мальчик Роберт (имя изменено) после нескольких лет необъяснимых проблем со здоровьем оказался в центре расследования о возможном намеренном отравлении. Врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS) заподозрили, что мать могла сознательно ухудшать состояние сына. Летом женщину лишили опекунских прав, а ребенок переехал к отцу за границу. Сейчас его здоровье, по имеющейся информации, улучшилось, сообщает Lsm.lv.
"Это был довольно большой шок. А когда я потом прочитал заявление, которое написал врач... Это было нечто невообразимое, до какой степени все могло дойти", - рассказал журналистам отец мальчика.
Возможно, речь идет о так называемом делегированном синдроме Мюнхгаузена. Это тяжелая форма психического расстройства и жестокого обращения с детьми, при которой женщина намеренно выдумывает, фальсифицирует или физически провоцирует симптомы заболеваний у собственного ребенка. Мать может подменять анализы, давать ребенку токсичные вещества или лекарства, вызывать удушье или инфекции, чтобы добиться его госпитализации и проведения сложных, зачастую болезненных медицинских процедур. Главным мотивом такого поведения является не желание навредить ради самой жестокости, а патологическая потребность в получении сочувствия, признания и восхищения со стороны врачей и общества образом "самоотверженной матери", спасающей тяжелобольного малыша.
Подозрения возникли после анализа крови
Первую серьезную тревогу у врача BKUS вызвали результаты анализов Роберта, когда тот находился в отделении интенсивной терапии с неясной комой и гипогликемией - критически низким уровнем сахара в крови.
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Анализы показали низкий уровень С-пептида и повышенный уровень инсулина. По словам врача, такие показатели могли свидетельствовать о введении инсулина извне.
"Важно отметить, что инсулин можно ввести только с помощью инъекции - ребенок не мог случайно съесть его или каким-либо другим способом самостоятельно получить препарат. Хотя у Роберта есть хронические проблемы со здоровьем, в том числе нарушения развития, речи и слуха, необходимости в инсулине у него нет", - говорилось в заявлении врача правоохранительным органам.
Больница сообщила полиции о подозрительных результатах еще летом 2025 года. Однако тогда уголовный процесс не начали: полиция не обнаружила признаков преступления. Решение можно было обжаловать, но заявитель этим правом не воспользовался.
В больницу мальчик попал снова, и врач обнаружил снотворное
Переломный момент наступил летом 2026 года, когда Роберта вновь доставили в Детскую больницу. По словам матери, мальчик поскользнулся на плитке во время бега и ударился головой. Однако обследование не выявило черепно-мозговой травмы.
Ребенок попал на дежурство к тому самому врачу, который годом ранее обратил внимание на необычные показатели крови. Учитывая предыдущие эпизоды, специалист назначил токсикологическое исследование. Оно выявило наличие бензодиазепинов - веществ, используемых в том числе в снотворных препаратах.
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По словам врача, после этого мать изменила объяснение произошедшего и заявила, что ребенок случайно отравился снотворным своей бабушки.
Больница повторно обратилась в правоохранительные органы. Врач также лично подал заявление в полицию. Вскоре в отношении возможных противоправных действий начали уголовный процесс, а в середине июля мать лишили опекунских прав.
Руководитель отдела по защите прав детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере назвала произошедшее вопиющим случаем. По ее мнению, ребенка целый год не удавалось защитить, хотя Детская больница сообщила полиции о подозрениях еще в 2025 году.
Отдельные вопросы возникли к Огрской районной больнице, куда мальчик также неоднократно попадал с приступами и другими жалобами.
В медицинском учреждении заявили, что ни в одном из случаев не обнаружили признаков злонамеренных действий. Больница также подчеркнула, что соблюдает все требования к качеству и преемственности медицинской помощи. Председатель комитета по социальным и медицинским вопросам Огрской краевой думы Сармите Озолиня намерена попросить больницу провести внутреннюю оценку произошедшего.
Минздрав хочет изменить систему контроля
В Министерстве здравоохранения признают необходимость улучшить обмен медицинской информацией между больницами. Сейчас ведомство работает над едиными рекомендациями для медицинских учреждений, которые должны помочь выявлять подозрительные случаи и обеспечивать одинаковый подход к диагностике и дальнейшим действиям по всей стране.
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Новый министр здравоохранения Нормундс Станевичс считает, что одна из системных проблем заключается в недостатке данных о работе больниц. Он также намерен добиться того, чтобы вся медицинская информация о пациенте собиралась в одном месте - в системе e-veselība и была доступна специалистам, которые занимаются его лечением.
Возможно, если бы медицинские учреждения своевременно обменивались информацией о многочисленных госпитализациях Роберта и результатах его обследований, подозрительную ситуацию удалось бы выявить раньше.
Тем временем мальчик живет с отцом за границей, а обстоятельства произошедшего расследуют правоохранительные органы. Вина матери на данный момент не установлена.