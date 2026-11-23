В Латвии пытались дать взятку в 20 000 евро ради выгодного решения по железнодорожной закупке
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) предложило прокуратуре предъявить обвинение человеку, который, предположительно, предложил взятку в размере 20 000 евро представителю государственного предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz). Деньги предназначались для принятия выгодного решения в рамках закупки, связанной с модернизацией железнодорожной пассажирской инфраструктуры на линии Рига - Лиепая.
В ходе расследования установлено, что частное лицо, предположительно, предложило представителю LDz взятку в размере 20 000 евро, чтобы тот выступил посредником и передал деньги должностным лицам государственного предприятия.
Цель предполагаемого подкупа заключалась в том, чтобы добиться сохранения в конкурсе конкретного объединения поставщиков, состоящего из двух компаний, которые заключили партнерское соглашение для участия в государственных закупках в сфере строительства и проектирования. Речь идет о закупке LDz, связанной с модернизацией пассажирской инфраструктуры на железнодорожной линии Рига - Лиепая.
Согласно предложенной схеме, взятку планировалось передать наличными после того, как в рамках закупки было бы принято благоприятное для объединения поставщиков решение. Однако представитель LDz, получив предложение о взятке, незамедлительно сообщил об этом в KNAB.
По итогам досудебного расследования бюро предложило прокуратуре по расследованию преступлений на государственной службе начать уголовное преследование в отношении предполагаемого взяткодателя.
За подобное преступление суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.
В KNAB положительно оценили действия представителя Latvijas dzelzceļš, который сообщил о предложенной взятке.
В бюро также напомнили, как следует действовать в подобных ситуациях. Если человеку предлагают взятку, важно не соглашаться на предложение, но и не отказываться от него немедленно. Вместо этого рекомендуется попросить время на размышление и сразу связаться с KNAB.
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После обращения сотрудники бюро объяснят дальнейшие действия, необходимые для фиксации предполагаемого преступления и привлечения возможного нарушителя к ответственности.