В комиссии Сейма по правам человека новая глава! Майя Арманева выступила с громкими обещаниями
У комиссии Сейма по правам человека и общественным делам новая руководительница. Депутаты избрали на пост председателя комиссии Майю Арманеву, которая и ранее занималась вопросами прав человека и сплоченности общества.
Арманева также была депутатом 14-го Сейма, где работала в комиссии по правам человека и общественным делам, а также в комиссии по гражданству, миграции и сплоченности общества.
Вступая в новую должность, Арманева подчеркнула, что одним из главных приоритетов станет защита прав детей и наиболее уязвимых групп населения. Комиссия также займется работой сиротских судов, вопросами алиментов, поддержкой семей и проблемами, на которые обращает внимание омбудсмен.
"Приоритет комиссии по правам человека и общественным делам - защита прав каждого человека, особенно наиболее уязвимых групп общества, а также защита прав детей", - заявила новая председательница комиссии.
Она также подчеркнула, что особое внимание будет уделяться медиаполитике, в частности укреплению и защите независимости СМИ. В ведении комиссии находятся также вопросы интеграции общества, гендерного равенства, борьбы с торговлей людьми и предотвращения насилия в образовательных учреждениях.
Заместителем председателя комиссии избран Андрей Свиланс, обязанности секретаря будет выполнять Гиртс Лапиньш.
Всего в Сейме работают 16 комиссий. В их задачи входит рассмотрение законопроектов, контроль за работой государственных учреждений и подготовка вопросов для обсуждения на заседаниях парламента.