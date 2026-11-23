На кухне также нередко не хватает универсального помощника, который позволил бы экспериментировать с новыми рецептами или упростил приготовление блюд. Тостер для сэндвичей «Silvercrest» 3-в-1 со сменными панелями дает возможность готовить в одном устройстве не только сэндвичи, но и вафли и блюда на гриле. Его цена во время «Черной недели» – 14,99 евро. В свою очередь, тем, кто планирует обновить кухонную утварь, пригодятся сковорода «Tefal» диаметром 24 см с антипригарным покрытием за 24,99 евро и набор из трех кастрюль из нержавеющей стали за 31,99 евро.