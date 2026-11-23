«Lidl»: пусть ЧЕРНОЙ будет не только пятница, но и вся неделя!
Для многих «Черная пятница» – это время, когда можно наконец заняться покупками, которые в повседневной суете нередко откладываются на потом. В свою очередь, розничная сеть «Lidl» в Латвии объявила всю эту неделю «Черной неделей», во время которой скидки достигнут 63 %, поэтому каждый сможет найти в магазинах сети необходимое для себя и заблаговременно приобрести подарки для своих близких.
«По нашему опыту, жители Латвии активно следят за различными акционными предложениями. Многие используют «Черную неделю», чтобы приобрести вещи, покупку которых в повседневной жизни обычно откладывают, или найти полезные решения для дома и семьи. Поэтому к «Черной неделе» мы подготовили широкий ассортимент товаров – от кухонной техники и принадлежностей для уборки дома до практичных аксессуаров для ухода за автомобилем и детских игрушек. Уже сейчас мы прогнозируем, что некоторые товары на полках магазинов могут быть раскуплены очень быстро», – отмечает руководитель отдела коммуникации «Lidl Latvija» Зане Нельке.
Если в доме необходим надежный помощник для ежедневной уборки, стоит обратить внимание на беспроводной пылесос «Bosch Readyy’y Serie 2». Его можно использовать не только как пылесос для пола, но и как компактное ручное устройство для чистки, при этом одного заряда хватает на 44 минуты работы. Во время «Черной недели» цена пылесоса составляет 99 евро вместо прежних 149 евро.
Тем, кто любит готовить дома, пригодится двойной аэрогриль «Silvercrest» общей вместимостью 9,5 литра с семью программами приготовления. Он позволяет одновременно готовить разные блюда, а во время акции с использованием приложения «Lidl Plus» доступен за 79,99 евро. Если же планируется готовить порции поменьше, в продаже имеется более компактный аэрогриль «Silvercrest» вместимостью 6,7 литра. Во время «Черной недели» его цена составляет 49,99 евро вместо обычных 69,99 евро.
На кухне также нередко не хватает универсального помощника, который позволил бы экспериментировать с новыми рецептами или упростил приготовление блюд. Тостер для сэндвичей «Silvercrest» 3-в-1 со сменными панелями дает возможность готовить в одном устройстве не только сэндвичи, но и вафли и блюда на гриле. Его цена во время «Черной недели» – 14,99 евро. В свою очередь, тем, кто планирует обновить кухонную утварь, пригодятся сковорода «Tefal» диаметром 24 см с антипригарным покрытием за 24,99 евро и набор из трех кастрюль из нержавеющей стали за 31,99 евро.
Однако практичные покупки не ограничиваются только товарами для дома. Для ухода за автомобилем и поддержания его технического состояния порой требуются дополнительные принадлежности. Например, зарядное устройство для аккумулятора автомобиля «Ultimate Speed» во время «Черной недели» доступно за 39,99 евро, а диагностическое устройство для проверки напряжения 6, 12 и 24 В – за 24,99 евро с использованием приложения «Lidl Plus». В свою очередь, для очистки придомовой территории, террасы или автомобиля пригодится мойка высокого давления «Parkside», цена которой на этой неделе составляет 59 евро.
Тем, кто любит сам заниматься ремонтом или различными хозяйственными работами, подойдут инструменты «Parkside». Аккумуляторная угловая шлифовальная машина 20 В в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством доступна за 39 евро, а комплект из двух аккумуляторов 20 В емкостью 4 А·ч стоит всего 44,99 евро. Экономия при покупке комплекта аккумуляторов составит 5 евро.
«Черная неделя» – подходящее время и для небольших покупок, которые делают повседневную жизнь комфортнее. С четверга, 26 ноября, в магазинах «Lidl» по особо выгодным ценам будут доступны настенный керамический обогреватель «Tronic» за 29 евро, машинка для стрижки волос «Remington» за 30 евро и ирригатор для полости рта «Dentalux» за 15 евро.
Предложения «Черной недели» в магазинах «Lidl» по всей Латвии действуют с сегодняшнего дня, 23 ноября, а отдельные товары по специальным ценам можно будет приобрести с четверга, 26 ноября. Например, игрушечную кухню или игрушечный верстак с использованием приложения «Lidl Plus» можно будет купить всего за 40 евро (прежняя цена – 49,99 евро). Количество товаров ограничено, и для части акционных предложений требуется приложение «Lidl Plus».