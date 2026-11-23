Латвия вошла в мировой ТОП-15 по знанию английского языка
Латвия оказалась среди мировых лидеров по уровню владения английским языком. В новом международном рейтинге EF English Proficiency Index 2026 страна заняла 13-е место среди 117 стран и территорий, значительно опередив соседнюю Литву. При этом исследование показало любопытную особенность: жители Латвии гораздо лучше справляются с чтением на английском, чем с разговорной речью.
Латвия опередила десятки стран
18 ноября 2026 года международная образовательная компания EF Education First опубликовала очередной рейтинг владения английским языком EF English Proficiency Index (EF EPI).
Согласно результатам исследования, Латвия заняла 13-е место в мире, набрав 592 балла. Такой результат соответствует высокому уровню владения английским языком.
Соседняя Литва оказалась значительно ниже - на 29-м месте с результатом 552 балла. Разница между двумя странами составила 40 баллов и 16 позиций в рейтинге.
Эстония в опубликованном рейтинге 2026 года не представлена, поэтому сравнить результаты всех трех стран Балтии на основании новых данных невозможно.
Какие страны лучше всего знают английский язык?
Первое место в мире заняла Швеция, набравшая 615 баллов. На втором месте расположилась Австрия с 613 баллами, на третьем - Дания с 612 баллами.
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Четвертую строчку заняла Германия (611 баллов), а пятую - Нидерланды (609 баллов). Далее следуют Хорватия (608 баллов), Португалия (605 баллов), Норвегия (603 балла), Бельгия (597 баллов) и Греция (595 баллов).
На 11-м месте расположилась Словакия с 594 баллами, на 12-м - Румыния с 593 баллами. Сразу за ними оказалась Латвия, получившая 592 балла. Таким образом, от попадания в десятку лучших стран мира Латвию отделили всего три балла.
При этом Латвия опередила ЮАР, Польшу, Финляндию, Венгрию, Болгарию, Чехию и ряд других государств.
Рига показала результат выше среднего по стране
Отдельные данные исследования позволяют оценить, насколько хорошо участники тестирования из Латвии справились с различными языковыми заданиями.
Самые высокие результаты жители страны продемонстрировали в чтении на английском языке - 631 балл. Письменные навыки получили оценку 592 балла, восприятие речи на слух - 578 баллов, а разговорная речь - 575 баллов.
Разница между чтением и разговорной речью составила 56 баллов. Это говорит о том, что участники тестирования из Латвии заметно лучше справлялись с пониманием письменных текстов, чем с заданиями, проверяющими способность говорить по-английски.
Интересно, что Рига получила 607 баллов, превысив общенациональный показатель на 15 баллов. По классификации EF EPI такой результат соответствует очень высокому уровню владения английским языком.
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Латвия поднялась в рейтинге, несмотря на снижение баллов
Сравнение с предыдущим исследованием выявило любопытную особенность. В 2025 году Латвия занимала 16-е место с 598 баллами. В нынешнем рейтинге страна поднялась сразу на три позиции, хотя ее результат снизился на шесть баллов.
Литва, напротив, улучшила свой показатель с 543 до 552 баллов, прибавив девять баллов. При этом страна также поднялась в мировом рейтинге - с 33-го на 29-е место.
Эстония участвовала в предыдущем исследовании и занимала 31-е место с 561 баллом, однако в рейтинге 2026 года ее нет.
Снижение результатов затронуло далеко не только Латвию. Согласно сообщению EF Education First, уровень владения английским языком в мире снижается уже пятый год подряд.
Более двух третей стран получили в 2026 году результаты хуже, чем годом ранее. В Европе снижение зафиксировано в 27 из 33 стран, участвовавших в исследовании.
Особенно заметные изменения произошли среди мировых лидеров. Швеция поднялась сразу на семь позиций и возглавила рейтинг, тогда как Нидерланды, которые занимали первое место семь лет подряд, опустились на пятую строчку.
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Как составлялся рейтинг?
В основу EF English Proficiency Index 2026 легли результаты тестирования более 2,3 миллиона взрослых из 117 стран и территорий. Участники проходили бесплатный онлайн-тест EF Standard English Test (EF SET) в 2025 году.
Тест оценивает четыре основных языковых навыка: чтение, письмо, восприятие речи на слух и разговорную речь.
Организаторы обращают внимание на важное ограничение исследования: результаты нельзя считать полностью репрезентативными для всего населения страны.
Дело в том, что люди участвуют в онлайн-тестировании добровольно. Чаще всего это те, кто заинтересован в изучении английского языка или хочет проверить собственные знания. Кроме того, среди участников преобладают молодые взрослые. Поэтому результаты могут отличаться от реального среднего уровня владения английским языком среди всех жителей.
Для включения страны в рейтинг 2026 года требовалось участие как минимум 700 человек. При этом национальные показатели рассчитывались с использованием результатов за три года, что позволяет уменьшить влияние случайных колебаний от года к году.