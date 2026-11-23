В свою очередь, базирующееся на востоке Ливии правительство, сотрудничающее с Москвой, подтвердило, что в воскресенье на военно-морской базе в Бенгази произошли взрыв и пожар. Российский корабль находился в ливийском порту для заправки топливом и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией, говорится в заявлении.