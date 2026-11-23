От украинских дронов уже нигде не спрятаться: новейший российский корабль был атакован и потоплен в Ливии
Украинские военные атаковали российский военный корабль в ливийском порту Бенгази, использовав семь морских дронов собственного производства. Владимир Зеленский заявил об уничтожении корвета "Меркурий" и боевого вертолета Ка-27.
Украинские военные нанесли удар по российскому военному кораблю в порту Бенгази на востоке Ливии. Операцию с использованием семи морских беспилотников украинского производства в понедельник подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Сообщения об атаке появились в СМИ еще в воскресенье.
"Все произошло у берегов Ливии. Наши военные использовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки противника противодействовать, российский корвет "Меркурий" был потоплен", - написал Зеленский в соцсетях.
An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026
По словам украинского президента, корвет был одним из новейших российских кораблей. Его приняли на вооружение в 2023 году, уже во время полномасштабной войны.
Вместе с корветом был уничтожен боевой вертолет Ка-27, утверждает Зеленский.
"Нашей второй целью было российское сухогрузное судно "Ангара", - добавил президент, пояснив, что корабль использовался для перевозки оружия.
В свою очередь, базирующееся на востоке Ливии правительство, сотрудничающее с Москвой, подтвердило, что в воскресенье на военно-морской базе в Бенгази произошли взрыв и пожар. Российский корабль находился в ливийском порту для заправки топливом и пополнения запасов в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией, говорится в заявлении.
Ливийские военные источники сообщили агентству Associated Press (AP), что в результате атаки российский корвет "Меркурий" получил серьезные повреждения, а на территории базы вспыхнул пожар. "Согласно предварительным результатам расследования, по кораблю были выпущены несколько украинских морских дронов с базы, которую украинские силы контролируют в западной части Ливии", - сообщило агентство.
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The russian corvette Mercury has been sent to the bottom in Benghazi, Libya, by Ukrainian naval drones. The russian navy has nowhere to hide. Glory to Ukrainian long-range diplomacy. https://t.co/Y0nFDUJC8y— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) November 22, 2026
Источники Associated Press в Ливийской национальной армии, контролирующей восточные и южные районы страны, рассказали, что по меньшей мере четыре беспилотника удалось перехватить и уничтожить, а два достигли военного корабля.
Ливия остается расколотой страной с 2011 года. Правительство западной части страны, базирующееся в Триполи, выразило обеспокоенность тем, что "ливийские порты и гражданские объекты втягиваются во внешние конфликты".