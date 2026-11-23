Ожидается, что в 2027 году Великобритания вернется в программу Erasmus+, а Швейцария присоединится к ней при условии выполнения требований соответствующих соглашений об ассоциации. Аккредитованные организации в сферах образования, обучения и молодежи в 2027 году смогут подать заявки на повторную аккредитацию на период с 2028 по 2034 год.