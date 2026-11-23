Более 48 млн евро для Латвии: объявлены условия участия в программе Erasmus+ на 2027 год
Европейская комиссия (ЕК) объявила конкурс проектов программы Европейского союза (ЕС) Erasmus+ на 2027 год в сферах образования, обучения, молодежи и спорта. Общий объем финансирования проектов, администрируемых в Латвии, составит 48,09 миллиона евро.
Более 40 миллионов евро на образование
На проекты в сфере образования и обучения в Латвии предусмотрено 40,62 миллиона евро. Из этой суммы около 18,3 миллиона евро направят на высшее образование, в том числе 2,12 миллиона евро - на международную мобильность с третьими странами, не ассоциированными с программой.
На профессиональное образование выделено 11,2 миллиона евро, на общее образование - 8,2 миллиона евро, а на образование взрослых - 2,9 миллиона евро. Финансирование будет доступно для проектов учебной мобильности и партнерств в целях сотрудничества.
На проекты в молодежной сфере предусмотрено 7,25 миллиона евро. Средства будут доступны для молодежных обменов, мобильности работников молодежной сферы, проектов молодежного участия, инклюзивных проектов DiscoverEU и партнерств в целях сотрудничества.
В спортивной сфере почти 213 тысяч евро предусмотрено на мобильность тренеров и других работников организаций массового спорта.
Кто может подать заявку?
Заявки на финансирование могут подавать государственные, муниципальные и частные организации, работающие в сферах образования, обучения, молодежи или спорта. В рамках отдельных молодежных мероприятий участвовать в конкурсах смогут также неформальные группы молодых людей.
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Условия участия и описания мероприятий опубликованы в руководстве программы Erasmus+ на 2027 год, а образцы заявочных форм размещены на сайте Европейской комиссии.
В январе состоится информационная неделя
С 11 по 15 января 2027 года Государственное агентство развития образования (VIAA) планирует провести информационную неделю, посвященную программе Erasmus+ и участию в конкурсах проектов.
С 11 по 14 января на онлайн-семинарах можно будет узнать о возможностях программы в сферах образования, обучения и спорта, а также о централизованных конкурсах Европейской комиссии и основных приоритетах программы.
На 15 января запланирован очный информационный день, посвященный возможностям молодежных проектов Erasmus+ и программе "Европейский корпус солидарности".
Искусственный интеллект и новые возможности для учителей
В конкурсе 2027 года предусмотрено финансирование на реализацию приоритета Европейской комиссии “Erasmus+ для всех”, входящего в пакет инициатив в области образования и навыков.
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Его цель - укрепление базовых навыков, содействие профессиональному развитию учителей, внедрение искусственного интеллекта в образование и повышение качества профессионального обучения.
В рамках инициативы "Европейские партнерства для развития школ" образовательные учреждения совместно с партнерами будут совершенствовать преподавание и освоение как минимум одного базового навыка.
В академиях учителей Erasmus+ педагоги смогут развивать навыки работы в классах, где учащиеся имеют разные образовательные потребности, а также осваивать цифровые технологии и применение искусственного интеллекта в учебном процессе. В рамках проектов сотрудничества можно будет развивать грамотность в области искусственного интеллекта и способствовать его ответственному использованию в образовании.
В сфере профессионального образования финансирование предусмотрено на создание новых центров профессионального мастерства. Впервые поддержку получит и европейское профессиональное сообщество, объединяющее эти центры для сотрудничества и обмена опытом.
Великобритания и Швейцария могут присоединиться к программе
Ожидается, что в 2027 году Великобритания вернется в программу Erasmus+, а Швейцария присоединится к ней при условии выполнения требований соответствующих соглашений об ассоциации. Аккредитованные организации в сферах образования, обучения и молодежи в 2027 году смогут подать заявки на повторную аккредитацию на период с 2028 по 2034 год.
Во всех направлениях Erasmus+ продолжит поддерживать четыре основных приоритета: инклюзию и разнообразие, цифровую трансформацию, охрану окружающей среды и борьбу с изменением климата, а также участие в демократической жизни, общие ценности и гражданскую активность.
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Программа также продолжит оказывать поддержку украинским учащимся и педагогам как в самой Украине, так и в странах ЕС и ассоциированных с программой государствах, куда они переехали из-за войны.
Общий бюджет Erasmus+ превысит 5 миллиардов евро
Планируемый бюджет конкурса Erasmus+ на 2027 год составляет 5,36 миллиарда евро. На образование и обучение, включая мероприятия имени Жана Монне, предусмотрено 4,71 миллиарда евро. На молодежные проекты выделено 530,95 миллиона евро, а на спорт - 111,86 миллиона евро.
Все сроки подачи заявок и подробная информация о конкурсах Erasmus+ на 2027 год доступны на сайте Erasmus+ Latvija.