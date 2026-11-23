"После протеста 13 апреля мы продолжали требовать решений - обращались в Министерство благосостояния, сотрудничали с профсоюзом и продолжали переговоры в Латвийской торгово-промышленной палате. Это было продолжением нашего давления. Теперь министерство заявляет, что не успеет. Неужели отрасли снова придется выходить на улицы и повторно требовать решений, потому что чиновники до сих пор не могут назвать дату, когда новые правила начнут действовать?" - заявил депутат.