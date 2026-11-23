Два года оказалось мало - Латвия не успевает выполнить требование ЕС, касающееся Bolt и Wolt
Латвия не успеет в установленный Европейским союзом срок принять закон, который должен усилить защиту трудовых прав водителей и курьеров, работающих через платформы Bolt и Wolt. Министерство благосостояния признало, что новые правила не смогут вступить в силу до 2 декабря 2026 года, хотя на их разработку было около двух лет. При этом соседняя Эстония уже приняла соответствующий закон.
Как сообщил депутат Сейма Алексей Игнатьев, в ответе на срочный депутатский запрос Министерство благосостояния признало, что принятие, обнародование и вступление в силу нового закона до установленного срока объективно невозможно. При этом ведомство не назвало даже приблизительной даты, когда работа над документом будет завершена.
Речь идет о европейской директиве, принятой еще в октябре 2024 года. Она должна улучшить условия труда людей, которые получают заказы через цифровые платформы, в том числе водителей такси и курьеров служб доставки. Латвия должна была перенести ее требования в национальное законодательство до 2 декабря 2026 года.
Что изменится для водителей Bolt и курьеров Wolt?
Один из главных вопросов, который должен урегулировать новый закон, - определение реального статуса занятости человека. Сегодня работающие через цифровые платформы нередко считаются самозанятыми, хотя фактически их деятельность может контролироваться компанией.
Новые правила должны помочь установить, действительно ли водитель или курьер работает самостоятельно либо фактически является наемным работником. При этом будет учитываться, кто распределяет заказы, контролирует их выполнение, определяет условия работы и принимает решения, влияющие на доход человека.
Если будет установлено, что между человеком и платформой фактически существуют трудовые отношения, это может повлечь соответствующие обязанности работодателя, включая обеспечение трудовых прав, отдыха и социальной защиты. Правильное определение статуса занятости также имеет значение для уплаты налогов и социальных взносов.
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Однако директива не предусматривает автоматического признания всех водителей Bolt и курьеров Wolt наемными работниками. Каждый случай должен оцениваться с учетом реальных условий работы.
Кроме того, европейские правила предусматривают дополнительные требования к прозрачности алгоритмов, которые распределяют заказы, оценивают работников и влияют на условия их деятельности.
Почему Латвия не успевает?
Европейская директива была принята 23 октября 2024 года, а уже в декабре того же года Министерство благосостояния Латвии опубликовало информацию о новых требованиях и сроках их внедрения. Однако, согласно предоставленному депутатам ответу, законопроект был направлен на межведомственное согласование только 14 октября 2026 года - менее чем за два месяца до окончания установленного срока.
В министерстве объясняют задержку поступившими возражениями и различиями в позициях заинтересованных сторон, из-за которых потребовались дополнительные консультации. Когда документ будет передан на рассмотрение правительства и Сейма, пока неизвестно.
Игнатьев раскритиковал такую ситуацию, напомнив, что представители отрасли уже неоднократно требовали решения накопившихся проблем.
"После протеста 13 апреля мы продолжали требовать решений - обращались в Министерство благосостояния, сотрудничали с профсоюзом и продолжали переговоры в Латвийской торгово-промышленной палате. Это было продолжением нашего давления. Теперь министерство заявляет, что не успеет. Неужели отрасли снова придется выходить на улицы и повторно требовать решений, потому что чиновники до сих пор не могут назвать дату, когда новые правила начнут действовать?" - заявил депутат.
Он также напомнил о письме профсоюза Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība от 12 мая 2026 года, в котором представители перевозчиков поднимали вопросы организации и контроля работы водителей Bolt, определения их статуса занятости и обеспечения социальных гарантий.
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Эстония уже приняла закон
Тем временем соседняя Эстония успела выполнить важнейший этап внедрения европейских требований. 18 ноября 2026 года эстонский парламент Рийгикогу принял закон, направленный на улучшение условий труда людей, работающих через цифровые платформы. За документ проголосовал 51 депутат, против - 22.
Новый закон, в частности, предусматривает, что платформы должны понятным образом объяснять работникам, как автоматизированные системы влияют на распределение заказов, размер оплаты и доступность работы. Кроме того, решение об ограничении, приостановке или закрытии аккаунта работника должен принимать человек, а не исключительно автоматизированная система. Работники также получат возможность оспаривать решения, принятые с использованием алгоритмов. Вступление эстонского закона в силу предусмотрено 2 декабря 2026 года.
"Работаешь в Латвии - плати налоги в Латвии"
Еще один вопрос, на котором настаивает Игнатьев, касается налоговых обязательств международных платформ. По мнению депутата, государство должно выяснить, какая часть стоимости услуг, создаваемой в Латвии, остается в стране, сколько средств перечисляется зарубежным компаниям и каков фактический налоговый вклад цифровых платформ.
"Работаешь в Латвии - плати налоги в Латвии. Этот принцип должен распространяться и на зарубежные платформы Bolt и Wolt. В то время как правительство ищет деньги для бюджета, оно должно показать, какая часть созданной здесь стоимости остается в Латвии, сколько перечисляется иностранным компаниям и каков реальный налоговый вклад платформ", - подчеркнул Игнатьев.
Депутат считает, что если цифровая платформа фактически выполняет функции работодателя, то она должна нести и соответствующие обязательства.
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В то же время Латвийская торгово-промышленная палата ранее указывала, что внедрение нового регулирования должно быть продуманным и не создавать излишней административной нагрузки. Организация поддерживает улучшение защиты работников, но считает необходимым четко определить границы презумпции трудовых отношений и полномочия контролирующих учреждений.
Игнатьев призвал Министерство благосостояния обнародовать конкретный график дальнейшего продвижения законопроекта, назвать нерешенные вопросы и ответственных за их устранение. Кроме того, депутат требует разъяснить, насколько надзорные учреждения готовы применять новые требования на практике.