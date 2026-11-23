Многие жители Латвии признались в привычке, которая загоняет их в финансовые трудности
Чаще всего к спонтанным покупкам жителей Латвии подталкивают скидки и специальные предложения - их назвали 62% опрошенных, показал опрос банка Citadele. В преддверии "черной пятницы" опрос выявил и другую тенденцию: больше трети жителей совершают спонтанные покупки, чтобы поднять себе настроение.
Молодые люди чаще других возрастных групп говорят, что на их покупки влияют реклама в соцсетях и советы блогеров. Но и среди них главной причиной незапланированных покупок остаются скидки. Их назвали 72% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет, а рекламу в соцсетях и рекомендации блогеров - 15%. Для сравнения, среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет лишь 2% назвали публикации в соцсетях причиной спонтанных покупок.
При этом желание сэкономить - лишь один из поводов для покупки. Более трети жителей Латвии (35%) признаются, что иногда покупают что-то спонтанно, чтобы порадовать себя или поднять настроение. Среди молодежи таких 46%, а почти каждого четвертого (23%) к незапланированной покупке подталкивает страх упустить выгодное предложение.
По данным опроса, 27% жителей Латвии хотя бы раз сталкивались с финансовыми трудностями из-за незапланированных покупок, в том числе испытывали проблемы с оплатой счетов. Среди жителей в возрасте от 18 до 29 лет о таких трудностях сообщили 41% опрошенных, причем 14% сталкиваются с ними часто.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что во время распродаж "Черной пятницы" мошенники начнут охоту на покупателей из Латвии.