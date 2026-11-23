Молодые люди чаще других возрастных групп говорят, что на их покупки влияют реклама в соцсетях и советы блогеров. Но и среди них главной причиной незапланированных покупок остаются скидки. Их назвали 72% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет, а рекламу в соцсетях и рекомендации блогеров - 15%. Для сравнения, среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет лишь 2% назвали публикации в соцсетях причиной спонтанных покупок.