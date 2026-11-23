По его словам, качество грунтовых дорог во многом зависит от обслуживания. Проверить его можно самостоятельно: есть ли у дороги правильный профиль, позволяющий воде стекать, имеются ли по обеим сторонам канавы, вводят ли владельцы дорог весной и осенью ограничения на вес перевозимых грузов. "Если этого не делают и таких условий нет - не рассчитывайте на хорошие грунтовые дороги!