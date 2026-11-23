Дороги Латвии не выдерживают климатических изменений: грунтовки тонут в грязи, асфальт разрушается
Весной латвийские грунтовые дороги превращаются в непролазное месиво, а на асфальтированных трассах появляются новые ямы и трещины. Виноваты ли в этом климатические изменения или проблема гораздо глубже? Специалисты объясняют, почему состояние дорог ухудшается и сколько денег не хватает на их содержание.
Климатические изменения все сильнее сказываются на дорогах Латвии, однако виновата не только погода. На состояние дорог влияют их возраст, качество строительства и недостаточное финансирование содержания. Газета Kas Jauns Avīze выяснила, насколько серьезна проблема и что необходимо менять.
Вода - главный враг дорог
Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs, бывший премьер-министр Андрис Берзиньш признает, что климатические изменения влияют на дорожную инфраструктуру, однако особенно важны возраст дорог и условия их содержания.
"Самый опасный враг дорог - вода. Если она не отводится с дорожного полотна, это наносит ущерб. Особенно зимой: замерзая, вода разрушает дорожное покрытие даже на глубине до 2,5 метра. Чем больше зимой оттепелей и заморозков, тем тяжелее приходится дорогам.
Бывают и ошибки строителей, однако дорожные строители точно выполняют то, что заказчики - государство и самоуправления - предусмотрели в проектах. И строители не виноваты в том, что заказчики часто сознательно не заказывают все необходимые работы - у них просто не хватает денег", - объясняет Берзиньш.
По его словам, качество грунтовых дорог во многом зависит от обслуживания. Проверить его можно самостоятельно: есть ли у дороги правильный профиль, позволяющий воде стекать, имеются ли по обеим сторонам канавы, вводят ли владельцы дорог весной и осенью ограничения на вес перевозимых грузов. "Если этого не делают и таких условий нет - не рассчитывайте на хорошие грунтовые дороги!
Требовать качества дорог нужно от их владельцев и тех, кто отвечает за содержание. При строительстве любой дороги предусматривается срок ее службы, максимальные нагрузки и регламентные работы, которые необходимо периодически выполнять. Если этого не делать, не нужно всегда и везде обвинять строителей!
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Если асфальтовое покрытие уложено правильно, если по дороге не перевозят грузы тяжелее предусмотренных проектом, а каждые 6-8 лет верхний слой асфальта фрезеруют и укладывают новый слой толщиной 3-5 сантиметров, дорога прослужит долго.
Дорожные строители заинтересованы в том, чтобы владельцы дорог заказывали проекты с использованием максимально современных технологий и предусматривали достаточно средств на содержание дорожной инфраструктуры", - подчеркивает Берзиньш.
Экстремальные погодные условия
В государственном акционерном обществе Latvijas valsts ceļi (LVC) объясняют, что переменчивая погода влияет как на дорожное покрытие и условия движения, так и на конструкцию дорог, если своевременно не проводятся периодическое обновление и необходимые работы по содержанию.
В связи с нынешними климатическими изменениями наибольшую угрозу для дорожной инфраструктуры представляют экстремальные погодные условия: периоды особенно высоких или низких температур, более частые сильные ветры, продолжительные ливни и засухи.
В частности:
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- При сильном ветре на дороги падают деревья, движение блокируется, повреждается дорожное оборудование - указатели, столбы и светофоры.
- Во время ливней происходят размывы, дороги затапливает, могут разрушаться водопропускные трубы и повреждаться мосты.
- Грунтовые дороги переувлажняются и становятся непроходимыми.
В этом году последствия таких погодных явлений можно было наблюдать во время летних ливней. В Дурсупе Талсинского края была разрушена водопропускная труба под дорогой, а многие автомобильные дороги оказались перекрыты упавшими деревьями.
Ликвидация последствий стихийных бедствий требует дополнительных средств. Это означает, что на строительство и содержание дорог потенциально может оставаться еще меньше денег.
Например, когда переувлажненные участки грунтовых дорог теряют несущую способность, на них начинается так называемая распутица. Чтобы не допустить необратимого разрушения покрытия, вводятся ограничения по массе транспорта: движение автомобилей тяжелее 10 тонн запрещается.
Для сравнения: 18 марта 2025 года такие ограничения действовали на 575 участках грунтовых дорог, а в аналогичный период этого года - уже на 775 участках.
Однако если сравнивать ситуацию за пять лет, картина не выглядит однозначной: в марте 2021 года ограничения действовали примерно на таком же количестве участков, как и в этом году.
На дороги не хватает денег
По заказу LVC исследователи Рижского технического университета под руководством Виктора Харитонова провели исследование "Влияние климатических изменений на устойчивость автомобильной инфраструктуры". Одной из главных тем исследования стало повышение температуры и более частые колебания около нулевой отметки. За последние 60 лет средняя температура в Латвии повысилась на 1,81 градуса.
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Более частые циклы замерзания и оттаивания увеличивают нагрузку на строительные материалы дорог и мостов. Сокращается глубина промерзания грунта, меняются условия, которые необходимо учитывать при проектировании и содержании дорожной инфраструктуры.
Возникает необходимость адаптировать дороги к новым климатическим условиям, причем на это может потребоваться значительно больше денег - вплоть до 50% сверх нынешних расходов.
Виктор Харитонов отметил, что международные исследования также подчеркивают: климатические изменения создают риски для существующей инфраструктуры, а интенсивность экстремальных погодных явлений в будущем, как ожидается, будет возрастать.
Заместитель директора управления дорог и их содержания LVC Янис Мелналкснис ранее также указывал, что наибольшие дополнительные расходы связаны с необходимостью чаще и в больших объемах выполнять зимние работы по содержанию дорог из-за переменчивой погоды.
Член правления LVC Вернер Акимов на состоявшейся в этом году ежегодной конференции дорожной отрасли заявил, что на содержание автомобильных дорог необходимо выделять 160 миллионов евро в год. Однако в нынешнем году на эти цели предусмотрено лишь 60 миллионов. На ремонт и строительство дорог ежегодно требуется 407 миллионов евро, тогда как выделено всего 153 миллиона.
Судя по всему, серьезных улучшений в ближайшее время ждать не приходится: в государственном бюджете на следующий год для дорожной отрасли предусмотрено столько же средств, сколько и в этом году.
Что советуют автомобилистам
Водителям остается приспосабливаться к сложившимся условиям. Если дороги находятся в плохом состоянии - покрытие усеяно ямами и трещинами, неровное или на нем скапливается вода, - необходимо соблюдать особую осторожность.
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Специалисты рекомендуют:
- Снижать скорость, особенно на дорогах с ямами, неровным покрытием и после сильных дождей.
- Соблюдать увеличенную дистанцию, чтобы вовремя замечать препятствия и избегать резкого торможения.
- Избегать резких маневров: внезапный поворот руля при попытке объехать яму может привести к столкновению или потере управления.
- Остерегаться луж, поскольку под водой могут скрываться глубокие ямы.
- Регулярно проверять шины: правильное давление и достаточная глубина протектора помогают сохранять управляемость автомобиля.
- После попадания в глубокую яму проверять автомобиль, уделяя особое внимание шинам, дискам, подвеске и рулевому управлению.
- Сообщать об опасных повреждениях дорог, чтобы ответственные службы могли быстрее выявлять проблемные участки. Бесплатный круглосуточный телефон LVC для сообщений о проблемах на дорогах: 80005555.