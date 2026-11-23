По мнению городских властей, кремация должна становиться все более распространенным выбором. Это позволило бы снизить спрос на новые места для захоронений и экономить пространство на кладбищах, поскольку такой способ погребения занимает меньше места, чем традиционное захоронение. Кроме того, родственникам усопших приходится меньше заботиться об уходе за могилой.