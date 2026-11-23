Рига готовится к нехватке мест на кладбищах: власти хотят сделать кремацию более популярной
В Риге становится все меньше мест для традиционных захоронений. Свободных участков на открытых кладбищах в Болдерае и Яунциемсе хватит лишь до 2035 года. Город уже ищет способы решить проблему и намерен активнее продвигать кремацию.
Чтобы решить проблему нехватки мест, самоуправление планирует стимулировать кремацию, а также искать возможности для расширения похоронной инфраструктуры. Эти меры предусмотрены концепцией развития и управления кладбищами Риги на 2026-2035 годы.
Самоуправление хочет популяризировать кремацию
По мнению городских властей, кремация должна становиться все более распространенным выбором. Это позволило бы снизить спрос на новые места для захоронений и экономить пространство на кладбищах, поскольку такой способ погребения занимает меньше места, чем традиционное захоронение. Кроме того, родственникам усопших приходится меньше заботиться об уходе за могилой.
"Кремация должна становиться все более распространенным выбором при погребении близких. Это позволит решать как проблему доступности мест для захоронений, так и вопросы ландшафтного дизайна кладбищ, особенно на территории Первого Лесного кладбища", - пояснил координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс.
По его словам, самоуправление также изучило отношение религиозных общин к кремации. Их ответы свидетельствуют о том, что существенных препятствий для выбора такого способа погребения нет.
На Первом Лесном кладбище строят новый колумбарий
Чтобы предложить рижанам более широкие и современные возможности для захоронения урн с прахом, на территории Первого Лесного кладбища сейчас строят новый колумбарий. После завершения работ и его открытия урны с прахом умерших можно будет размещать в специально оборудованных нишах.
Читайте продолжение после рекламы
Однако тем, кто рассматривает такой вариант, придется еще немного подождать. Более точную информацию о сроках начала работы колумбария и правилах приобретения ниш самоуправление обещает обнародовать в 2027 году.
Первое Лесное кладбище - не единственное место, где планируются изменения. Рижское самоуправление уже работает над идеей обустройства колумбарных ниш также на закрытых городских кладбищах и в часовнях. Такое решение позволит проводить захоронения и в тех местах, где больше нет свободной земли для традиционных могил.
Заранее купить место на кладбище нельзя
Хотя многие хотели бы заранее позаботиться о своем последнем пристанище, в Риге такой возможности сейчас нет. Жители столицы не могут за деньги зарезервировать или приобрести место на кладбище.
Согласно действующему порядку, место на открытом муниципальном кладбище предоставляется задекларированному в Риге человеку после его смерти, когда уже выдано свидетельство о смерти.
"Действующие нормативные акты не предусматривают возможности для жителей за плату зарезервировать или выкупить место на кладбище на будущее", - отметил Вилемсонс.
Вопрос о том, где создавать новые кладбища и как расширять существующие, самоуправление планирует решать в долгосрочной перспективе, руководствуясь документами территориального развития Риги. Окончательное решение об открытии, расширении или закрытии кладбища всегда принимает Рижская дума.