Массовые протесты серьезно нарушили привычную жизнь Бельгии. Особенно сложная ситуация складывается в Брюсселе, где запланирована крупная демонстрация против экономической политики правительства. Ожидаются значительные перебои в движении метро, трамваев и автобусов. Аналогичные проблемы возникают и в других бельгийских городах. При этом железнодорожное сообщение, согласно информации бельгийских транспортных служб, должно в основном сохраняться, однако поезда могут оказаться переполненными из-за ограничений в работе других видов транспорта.