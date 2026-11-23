Бельгия практически остановила авиасообщение из-за масштабной забастовки - отменены и рейсы из Риги
В понедельник, 23 ноября, Бельгия столкнулась с масштабной общенациональной забастовкой, которая практически парализовала авиасообщение и серьезно нарушила работу общественного транспорта. Последствия протестов затронули и жителей Латвии - отменены сразу четыре рейса между Ригой и Брюсселем.
К забастовке присоединились авиадиспетчеры, работники общественного транспорта, школ и государственных учреждений. Протесты организованы крупнейшими профсоюзами страны, выступающими против планов правительства сократить государственные расходы и провести экономические реформы.
В Бельгии отменили сотни авиарейсов
Бельгийская организация управления воздушным движением Skeyes объявила, что авиадиспетчеры присоединятся к забастовке с 7:00 до 21:00 по местному времени, то есть с 8:00 до 22:00 по латвийскому времени.
Из-за нехватки персонала обеспечить безопасное обслуживание обычных коммерческих рейсов в этот период невозможно. Исключения предусмотрены только для чрезвычайных ситуаций и полетов, необходимых для обеспечения безопасности.
Крупнейший аэропорт страны Brussels Airport подтвердил отмену всех прибывающих и вылетающих рейсов в указанный промежуток времени.
Серьезные ограничения затронули и аэропорт Брюссель-Шарлеруа, которым активно пользуются бюджетные авиакомпании. Там отменили вообще все рейсы на 23 ноября, включая запланированные за пределами основного периода забастовки.
По информации бельгийского издания Télésambre, аэропорт оказался вынужден полностью приостановить обслуживание рейсов, хотя его собственные сотрудники были готовы продолжать работу. Причиной стало отсутствие необходимых услуг авиадиспетчеров.
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По данным бельгийских СМИ, только в главном аэропорту Брюсселя на понедельник были запланированы 429 рейсов, которыми должны были воспользоваться около 59 500 пассажиров.
Отменены четыре рейса между Ригой и Брюсселем
Последствия бельгийской забастовки напрямую затронули латвийских пассажиров.
Как агентству LETA сообщили в Рижском аэропорту, в понедельник отменены четыре рейса национальной авиакомпании airBaltic:
- Два рейса из Риги в Брюссель.
- Два рейса из Брюсселя в Ригу.
Пассажирам, которые должны были отправиться в Бельгию или вернуться оттуда, рекомендуется проверять актуальный статус своего рейса непосредственно у авиакомпании.
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Администрация Brussels Airport предупреждает, что информация об отмене может появляться на табло с задержкой, поскольку статус обновляется после получения соответствующего уведомления от авиаперевозчика. Авиакомпании должны самостоятельно информировать пассажиров о доступных вариантах дальнейшего путешествия.
Забастовка затронула не только аэропорты
Массовые протесты серьезно нарушили привычную жизнь Бельгии. Особенно сложная ситуация складывается в Брюсселе, где запланирована крупная демонстрация против экономической политики правительства. Ожидаются значительные перебои в движении метро, трамваев и автобусов. Аналогичные проблемы возникают и в других бельгийских городах. При этом железнодорожное сообщение, согласно информации бельгийских транспортных служб, должно в основном сохраняться, однако поезда могут оказаться переполненными из-за ограничений в работе других видов транспорта.
К протестам также присоединяются сотрудники школ и государственных учреждений. В некоторых районах не будет осуществляться вывоз мусора.
Почему бельгийцы вышли на забастовку
Причиной масштабных протестов стали планы правительства Бельгии по сокращению бюджетных расходов и проведению экономических реформ. Профсоюзы опасаются, что предлагаемые меры негативно скажутся на уровне жизни населения и доступности государственных услуг.
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Правительство премьер-министра Барта Де Вевера пытается найти способы улучшить состояние государственных финансов. К 2029 году власти намерены добиться бюджетной экономии и дополнительных поступлений на общую сумму около 10 миллиардов евро. Необходимость таких мер объясняется высоким бюджетным дефицитом, который превышает 5% валового внутреннего продукта страны.
Среди обсуждаемых предложений - сокращение расходов на здравоохранение и повышение налога на добавленную стоимость. Однако эти инициативы вызывают серьезные разногласия не только среди профсоюзов, но и внутри правящей коалиции.
В последние месяцы в Бельгии уже проходили общенациональные забастовки против экономической политики правительства. Протест 23 ноября стал очередной крупной акцией, затронувшей одновременно несколько важнейших сфер жизни страны.
Что делать пассажирам отмененных рейсов
Пассажирам, чьи рейсы отменены из-за забастовки, следует обратиться в авиакомпанию для оформления возврата стоимости билета или изменения маршрута.
Согласно действующим правилам Европейского союза, при отмене рейса пассажир имеет право выбрать возврат денег либо альтернативный перелет на предусмотренных правилами условиях. При ожидании нового рейса авиакомпания также обязана обеспечить необходимую помощь, включая питание и, при необходимости, размещение в гостинице.
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При этом забастовка авиадиспетчеров, не являющихся сотрудниками авиакомпании, может считаться чрезвычайным обстоятельством. В таком случае перевозчик может быть освобожден от выплаты дополнительной денежной компенсации, если докажет, что отмены невозможно было избежать даже при принятии всех разумных мер. Однако это не отменяет права пассажиров на возврат стоимости билета, изменение маршрута и предусмотренную помощь.