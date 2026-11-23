Трагическая авария в Ропажском крае: опрокинулся автомобиль, один человек погиб. Полиция ищет очевидцев
В воскресенье в Дзидрини Ропажского края произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает Госполиция.
Авария произошла около 15:41 в Ропажском крае, в Стопиньской волости, в Дзидрини, на улице Савелю, 1. Автомобиль Toyota Land Cruiser (RO3153) с прицепом Tauriga Tauras (B730N) двигался по автодороге P4 в направлении от улицы Калейю к улице Диенвиду, однако по пока невыясненным причинам съехал с проезжей части и оказался в кювете.
Один человек от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один пострадал. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства аварии.
Госполиция призывает откликнуться очевидцев ДТП, в том числе двух мужчин, которые первыми после аварии подошли к потерпевшему крушение автомобилю.
Всех, кто располагает полезной для расследования информацией или видеозаписями с автомобильного видеорегистратора, просят звонить по телефонам 67219837, 29971069 или 112.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали еще восемь человек. Полиция приняла 461 решение об административных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 229 - о превышении разрешенной скорости.
Кроме того, начаты десять уголовных процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. У семи нетрезвых водителей автомобили конфискованы, с остальных планируется взыскать стоимость транспортных средств.