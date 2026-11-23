Авария произошла около 15:41 в Ропажском крае, в Стопиньской волости, в Дзидрини, на улице Савелю, 1. Автомобиль Toyota Land Cruiser (RO3153) с прицепом Tauriga Tauras (B730N) двигался по автодороге P4 в направлении от улицы Калейю к улице Диенвиду, однако по пока невыясненным причинам съехал с проезжей части и оказался в кювете.