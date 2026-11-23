В Латвии записывать к врачам начнет искусственный интеллект - он сможет говорить и по-русски
В Латвии записаться к врачу, перенести визит или отменить прием вскоре можно будет с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Латвийский стартап Instadial договорился о сотрудничестве с крупнейшей в стране медицинской информационной системой Ārsta Birojs, что позволит медицинским учреждениям постепенно автоматизировать обработку телефонных звонков и запись пациентов к специалистам.
Разработанный Instadial голосовой ИИ-ассистент сможет общаться с пациентами на латышском, русском и английском языках. Во время телефонного разговора он будет обрабатывать запрос пациента и автоматически вносить запись в календарь соответствующего специалиста.
Как будет работать запись к врачу через искусственный интеллект
В зависимости от настроек конкретного медицинского учреждения голосовой ассистент сможет выполнять различные действия, связанные с записью пациентов.
Например, человек звонит в поликлинику или больницу, чтобы найти подходящего специалиста, узнать доступное время приема или записаться на консультацию. Вместо сотрудника регистратуры на звонок сможет ответить искусственный интеллект.
Во время разговора система сможет проверить доступное время, записать пациента на прием, перенести уже существующую запись или отменить визит, если человек не сможет прийти.
Все изменения будут автоматически вноситься непосредственно в медицинскую информационную систему, которой пользуется конкретное учреждение.
"Телефон по-прежнему остается одним из основных каналов связи в здравоохранении. Для многих людей разговор - самый простой способ объяснить свою потребность и получить информацию о дальнейших действиях. Наша цель - сделать так, чтобы медицинское учреждение могло обслуживать больше пациентов и отвечать на телефонные звонки даже тогда, когда сотрудники заняты, рабочее время закончилось или одновременно звонят несколько пациентов", - объясняет соучредитель Instadial Янис Цирулис.
Новую технологию смогут использовать больницы и поликлиники
Партнером Instadial стала медицинская информационная система Ārsta Birojs, которую используют большинство региональных и университетских больниц Латвии, а также крупные медицинские учреждения и врачебные практики. Благодаря интеграции голосового ассистента с этой системой медицинские учреждения смогут постепенно автоматизировать часть работы регистратур.
Читайте продолжение после рекламы
Председатель правления компании Meditec AB Армандс Алватерс отмечает, что внедрение современных технологий способно облегчить повседневную работу медицинского персонала и сделать медицинские услуги доступнее.
Разработчики подчеркивают, что цель голосового ИИ-ассистента - не заменить медицинский персонал, а взять на себя конкретные, четко определенные задачи по общению с пациентами. Технологию будут внедрять постепенно, адаптируя ее к внутренним процессам каждого медицинского учреждения.
Еще до запуска системы будут определены правила, по которым искусственный интеллект сможет самостоятельно обрабатывать обращения пациентов. Также будет установлено, в каких ситуациях необходимо подключать сотрудника и кому именно следует передавать сложные запросы.
Это касается и звонков, поступающих за пределами рабочего времени. Если вопрос нельзя решить автоматически, информация при необходимости будет передана соответствующему специалисту.
"Наш подход очень прост - мы хотим автоматизировать ту часть общения, которую технология может выполнять безопасно и качественно. Человеку должны оставаться ситуации, требующие профессиональной оценки или более сложного разговора", - подчеркнул Янис Цирулис.
Конкретные сроки появления голосового ИИ-ассистента в отдельных больницах и поликлиниках пока не названы. Внедрение будет зависеть от решений самих медицинских учреждений и выбранных ими настроек системы.