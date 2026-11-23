"Телефон по-прежнему остается одним из основных каналов связи в здравоохранении. Для многих людей разговор - самый простой способ объяснить свою потребность и получить информацию о дальнейших действиях. Наша цель - сделать так, чтобы медицинское учреждение могло обслуживать больше пациентов и отвечать на телефонные звонки даже тогда, когда сотрудники заняты, рабочее время закончилось или одновременно звонят несколько пациентов", - объясняет соучредитель Instadial Янис Цирулис.