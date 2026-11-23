Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе, а также в первые две недели декабря ожидается на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Количество осадков в этот период, по прогнозам синоптиков, также будет ниже нормы.