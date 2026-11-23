Морозы придут уже на этой неделе - погода в Латвии станет холоднее климатической нормы
В последнюю неделю ноября погода в Латвии станет холоднее и суше из-за повышения атмосферного давления, прогнозируют синоптики.
В первой половине недели на погодные условия еще будет влиять циклон, находящийся над Россией. Сохранится преимущественно облачная погода, временами ожидаются дождь и снег. Наиболее сильные осадки прогнозируются на курземском побережье Рижского залива.
Будет дуть слабый или умеренный ветер северных направлений. Температура воздуха в основном будет держаться около нуля, не превышая +4 градусов. Из-за гололедицы и снегопадов дороги временами будут становиться скользкими.
Во второй половине недели погоду будет определять центральная часть антициклона. Поэтому осадков станет значительно меньше, ожидается слабый ветер или полный штиль. При этом ухудшится качество воздуха.
Небо временами будет проясняться, и в ночные часы температура воздуха на большей части территории страны опустится ниже нуля. Местами столбики термометров могут приблизиться к отметке -10 градусов. Во многих районах небольшой мороз сохранится даже в дневные часы.
Ожидаемое похолодание может ознаменовать начало метеорологической зимы. Она наступает, когда среднесуточная температура воздуха остается ниже нуля не менее пяти дней подряд. При этом началом метеорологической зимы считается первый из этих пяти дней.
В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 23 ноября, в 2024 году - 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе, а также в первые две недели декабря ожидается на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Количество осадков в этот период, по прогнозам синоптиков, также будет ниже нормы.