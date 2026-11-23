"Мы не согласны ни на прием мигрантов, ни на денежные взносы" - Домбрава обратился к Еврокомиссии
Министр внутренних дел Янис Домбрава обратился в Европейскую комиссию с требованием пересмотреть оценку миграционной ситуации в Латвии на 2027 год и признать страну государством, испытывающим значительное миграционное давление.
В письме Еврокомиссии предлагается в полной мере оценить использование миграции в качестве инструмента давления на внешней границе Европейского союза (ЕС), а также учитывать данные о количестве предотвращенных попыток незаконного пересечения границы.
"Латвийские пограничники ежедневно предотвращают попытки незаконного проникновения в Латвию и Европейский союз. Это существенный вклад в общий миграционный контроль ЕС, который требует от Латвии значительных ресурсов. До сих пор складывалась парадоксальная ситуация - чем лучше мы охраняем границу и чем больше попыток незаконного въезда предотвращаем, тем меньше это давление отражается в расчетах миграционной нагрузки. Вместе с соседними странами мы добились от Европейской комиссии обязательства изменить этот подход. Теперь мы требуем, чтобы ситуацию в Латвии справедливо оценили уже в нынешнем цикле, а не только через год", - подчеркнул министр внутренних дел Янис Домбрава.
Требование пересмотреть оценку и дальнейшие шаги
В решении Европейской комиссии от 6 ноября, касающемся 2027 года, Латвия вновь включена в группу стран, находящихся под угрозой миграционного давления. Министерство внутренних дел не согласно с такой оценкой.
В письме подчеркивается, что необходимо учитывать как многолетнее использование миграции в качестве инструмента давления на Латвию и ЕС и ресурсы, вложенные в охрану внешней границы, так и нагрузку на государственные услуги Латвии, связанную с приемом украинских мирных жителей.
Министр внутренних дел указал Еврокомиссии на статьи 9 и 10 Регламента ЕС 2024/1351, предусматривающие использование доступных и проверяемых данных о попытках незаконного пересечения границы, а также учет возможных случаев инструментализации миграции. В связи с этим Еврокомиссию просят представить обоснованную оценку с учетом доказательств и данных, которые уже доступны для анализа миграционной ситуации в рамках цикла 2027 года.
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Необходимость изменения существующего подхода подтверждает ситуация на границе. С начала 2026 года по 12 ноября Государственная пограничная охрана Латвии зарегистрировала 12 922 предотвращенные попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По мнению министерства, ежедневная нагрузка на пограничников и ресурсы, направляемые на охрану границы, являются важными аргументами в переговорах о справедливом распределении ответственности между странами ЕС.
Еврокомиссия согласилась изменить методику оценки
После совместного обращения министров внутренних дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии Европейская комиссия письменно обязалась при оценке миграционной ситуации на 2028 год учитывать количественные данные о предотвращенных попытках незаконного въезда через внешнюю границу ЕС.
До сих пор эти сведения не включались в количественные расчеты. Министерство внутренних дел Латвии считает такое обязательство важным достижением, однако подчеркивает, что само по себе оно не устраняет возражений страны относительно оценки на 2027 год.
С июня министр неоднократно поднимал этот вопрос как на встречах с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, так и на совещаниях министров внутренних дел стран ЕС.
22 сентября министры внутренних дел пяти государств направили Еврокомиссии совместное письмо, вновь указав на недостатки действующей методики, которая не отражает предотвращенные попытки незаконного въезда через внешние границы Евросоюза.
В ответе от 6 октября Еврокомиссия подтвердила, что эти попытки будут количественно учитываться в докладе за цикл 2028 года. Единую методику сбора данных разработало Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.
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Министерство внутренних дел также регулярно предоставляет сведения о миграционном давлении. Еврокомиссия еженедельно получает актуальную информацию о ситуации на латвийской границе как от латвийских учреждений, так и от Frontex, включая данные о предотвращенных попытках незаконного въезда.
В сентябре министр внутренних дел Латвии также обратился к своему итальянскому коллеге, чтобы начать переговоры о сотрудничестве и выработке общей позиции по формированию и использованию резерва солидарности ЕС.
Латвия выступает против приема мигрантов и денежных взносов
Позиция Латвии заключается в том, что страна не согласна ни принимать мигрантов из других государств ЕС в рамках механизма солидарности, ни вносить финансовые средства в соответствующий резерв.
Вместо этого Латвия предлагает предоставлять помощь в виде опыта пограничников, специалистов и технического оборудования.
"Наша позиция остается неизменной - мы не согласны ни на перемещение мигрантов в Латвию, ни на финансовые взносы. Мы предлагаем то, что умеем лучше всего, - опыт пограничников, экспертов и технику. Поэтому мы ведем переговоры с Италией и другими странами, которым полагается поддержка других государств ЕС для снижения миграционного давления, чтобы они запрашивали и использовали такую помощь", - заявил Домбрава.
Одновременно Латвия намерена добиваться освобождения от обязательного вклада в резерв солидарности ЕС.
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"Наша цель - добиться освобождения от взноса в резерв солидарности, поскольку необходимо справедливо оценивать нагрузку, которую несет государство, годами противостоящее использованию миграции Россией и Беларусью в качестве инструмента давления. Охрана границы - это реальный вклад в общую безопасность, и он должен отражаться в принимаемых решениях", - подчеркнул министр.
Почему Латвии важно договориться с другими странами ЕС
Согласно действующему регулированию, альтернативная помощь предоставляется по запросу государства ЕС, которое нуждается в поддержке. Если в соответствующем году страна не запрашивает такую помощь, регламент предусматривает ее преобразование в финансовый взнос. Поэтому Латвии важно не только добиваться освобождения от обязательств по резерву солидарности, но и налаживать практическое сотрудничество со странами, которые потенциально могут получить помощь.
Окончательное решение о резерве солидарности на 2027 год и взносах государств ЕС примет Совет Европейского союза квалифицированным большинством голосов. Решение о возможном сокращении взноса конкретного государства также принимает Совет ЕС на основании оценки Европейской комиссии.