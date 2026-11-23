"Латвийские пограничники ежедневно предотвращают попытки незаконного проникновения в Латвию и Европейский союз. Это существенный вклад в общий миграционный контроль ЕС, который требует от Латвии значительных ресурсов. До сих пор складывалась парадоксальная ситуация - чем лучше мы охраняем границу и чем больше попыток незаконного въезда предотвращаем, тем меньше это давление отражается в расчетах миграционной нагрузки. Вместе с соседними странами мы добились от Европейской комиссии обязательства изменить этот подход. Теперь мы требуем, чтобы ситуацию в Латвии справедливо оценили уже в нынешнем цикле, а не только через год", - подчеркнул министр внутренних дел Янис Домбрава.