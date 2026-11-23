Как сообщает Reuters, в понедельник, 23 ноября, число погибших в поселке Дымер Киевской области возросло до 11 человек. Еще трое погибли при ударе по супермаркету в городе Вишневое, а один человек стал жертвой атаки на частный дом в Белой Церкви, передает AFP.