Российские дроны ударили по жилому дому и супермаркету под Киевом - не менее 15 погибших, среди пострадавших дети
В Киевской области после российских атак беспилотников, которая произошла 22 ноября, продолжаются спасательные работы. Один из дронов разрушил часть пятиэтажного жилого дома, другой попал в супермаркет, где находились покупатели. По последним данным, в результате ударов погибли не менее 15 человек, причем число жертв может увеличиться.
Как сообщает Reuters, в понедельник, 23 ноября, число погибших в поселке Дымер Киевской области возросло до 11 человек. Еще трое погибли при ударе по супермаркету в городе Вишневое, а один человек стал жертвой атаки на частный дом в Белой Церкви, передает AFP.
Дрон разрушил целый подъезд пятиэтажного дома
Один из самых разрушительных ударов произошел утром 22 ноября в поселке Дымер Вышгородского района, примерно в 45 километрах к северу от Киева.
Российский ударный беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В результате взрыва и последовавшего пожара обрушилась часть здания, причем квартиры оказались разрушены на всех пяти этажах. Под завалами оказались люди. На место прибыли спасатели, медики, полицейские и кинологи с поисковыми собаками. Для разбора обрушившихся бетонных конструкций пришлось задействовать тяжелую инженерную технику.
По информации Суспільне, среди первых обнаруженных погибших были 48-летняя женщина и 18-летний юноша. Его отчим рассказал журналистам, что молодой человек должен был отправиться на практику, однако остался дома.
По мере разбора завалов количество обнаруженных тел увеличивалось. В понедельник утром глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко сообщил об обнаружении еще одного погибшего. Общее число жертв в Дымере достигло 11 человек. Еще как минимум шесть человек получили ранения.
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Спасательные работы осложняются продолжающимися воздушными тревогами и угрозой повторных атак. Из-за опасности новых ударов спасателям приходится периодически приостанавливать поиски.
7-летнего мальчика спасли после многочасового пребывания под завалами
7-летний Давид провел под завалами почти 14 часов. Как сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на министра внутренних дел Украины Ивана Выговского, сначала спасатели обнаружили вещи, которые узнали родственники мальчика. После этого им удалось установить его местонахождение.
Когда спасатели добрались до ребенка, он находился в сознании, разговаривал с ними и повторял, что с ним все в порядке. Мальчика удалось извлечь из-под обломков. Его состояние оценивается как стабильное, он получает медицинскую помощь.
Еще одной спасенной стала 79-летняя Валентина. По данным Reuters, женщина провела под завалами 22 часа, прежде чем ее удалось освободить. После спасения ее доставили в больницу. В то же время судьба некоторых жителей разрушенного дома остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать конструкции и искать людей.
Дрон попал в супермаркет, когда люди пришли за покупками
В тот же день российский беспилотник атаковал город Вишневое Бучанского района Киевской области. Под удар попал продуктовый супермаркет Novus. По информации местных властей, беспилотник типа Shahed поразил здание магазина, повредив крышу и внутренние помещения. В результате попадания возник пожар, загорелись товары и торговое оборудование.
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Как сообщает Украинская правда, мэр Вишневого Илья Диков подтвердил гибель трех человек. Еще 15 получили ранения, среди пострадавших трое детей. "Люди просто пришли в магазин купить продукты. Обычный поход за покупками превратился в трагедию из-за российской атаки", - заявил глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко, слова которого приводит AFP.
После удара к супермаркету прибыли пожарные, полиция и бригады скорой помощи. Спасатели тушили пожар и оказывали помощь пострадавшим.
Еще один человек погиб при ударе по частному дому
Российские беспилотники атаковали и другие населенные пункты Киевской области. В Белой Церкви удар пришелся по частному жилому дому. В здании возник пожар, погиб один человек. По информации местных властей, еще несколько человек получили ранения.
Всего, согласно сообщению AFP от 23 ноября, в результате российских атак на Киевскую область погибли не менее 15 человек. Украинские власти не исключают увеличения числа жертв, поскольку поисковая операция в Дымере продолжается.
В Киевской области объявлен день траура
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по жилому дому и супермаркету. По его словам, при разрушении пятиэтажки в Дымере российский дрон фактически уничтожил целый подъезд. Зеленский также сообщил, что к спасательной операции были привлечены более 130 человек. Он подчеркнул, что поиски продолжатся до тех пор, пока не будет установлена судьба каждого жителя разрушенного дома.
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В связи с гибелью мирных жителей понедельник, 23 ноября, объявлен в Киевской области днем траура. Соответствующее решение принял глава областной администрации Тимур Ткаченко. Для пострадавших жителей Дымера организовали специальный штаб помощи. В нем работают социальные службы, волонтеры и психологи. Людям, чьи квартиры оказались разрушены или серьезно повреждены, предлагают временное жилье. Тем, чьи дома получили менее значительные повреждения, предоставляют материалы для временного закрытия разбитых окон и дверных проемов.