В Латвии могут изменить правила возврата налогов за лечение и образование
В Латвии могут измениться правила возврата переплаченного подоходного налога за медицинские услуги, образование и долгосрочные накопления. Министр финансов Карлис Пургайлис предложил пересмотреть действующие налоговые льготы, а также допустил отмену необлагаемого минимума для выигрышей в лотереях и азартных играх.
Министр финансов Карлис Пургайлис в интервью программе TV3 "900 sekundes" отметил, что новая правительственная коалиция намерена по возможности не менять основные налоги и не повышать их. "Мы сделаем все, чтобы перераспределить расходы, не затрагивая доходную часть за счет повышения налогов", - сказал Пургайлис.
В то же время министр указал, что в сфере налоговых льгот существует ряд направлений, которые не оказывают существенного влияния на общие расходы, но требуют определенных административных процедур. В качестве примера Пургайлис привел льготы по подоходному налогу с населения на долгосрочные накопления, образование и лечение, администрирование которых порой не оправдывает поставленных целей.
"Речь идет не о полной отмене, а скорее о пересмотре порядка их применения", - пояснил министр.
Кроме того, министр финансов обратил внимание на другие налоговые льготы, в том числе освобождение от налогообложения первых 3000 евро выигрышей в лотереях и азартных играх за год.
"Возникает вопрос, почему вообще существует такая льгота и, возможно, ее следует отменить", - заявил Пургайлис.
Как поясняет Служба государственных доходов (VID), жители Латвии могут уменьшить свой облагаемый налогом доход на сумму оправданных расходов на образование и медицинские услуги как для себя, так и для членов своей семьи. Оправданные расходы на образование и лечение вычитаются из годового налогооблагаемого дохода до расчета налога. Расходы каждого человека можно включить в вычеты только один раз, при этом максимальная сумма составляет 600 евро.
Аналогичным образом из годового налогооблагаемого дохода можно вычесть расходы на пожертвования и подарки, в том числе политическим партиям, указав их в налоговой декларации.
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К оправданным расходам также относятся взносы в частные пенсионные фонды и страховые премии по договорам страхования жизни с накоплением средств, заключенным со страховыми компаниями, зарегистрированными в Латвии, других странах Европейского союза или Европейской экономической зоны.
Общая сумма таких платежей не должна превышать 10% годового дохода и не может составлять более 4000 евро в год.
Если после применения оправданных расходов, налоговых льгот и необлагаемого минимума образуется переплата налога, налогоплательщику возвращают соответствующую сумму с применением налоговой ставки 25,5%.