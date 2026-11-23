Как поясняет Служба государственных доходов (VID), жители Латвии могут уменьшить свой облагаемый налогом доход на сумму оправданных расходов на образование и медицинские услуги как для себя, так и для членов своей семьи. Оправданные расходы на образование и лечение вычитаются из годового налогооблагаемого дохода до расчета налога. Расходы каждого человека можно включить в вычеты только один раз, при этом максимальная сумма составляет 600 евро.