"Особенно тревожно, что наибольшие трудности с организацией выездных дней донора сейчас возникают именно в Латгале. Наша цель - быть как можно ближе к донорам и сделать сдачу крови максимально удобной для них. Поэтому дни донора в трудовых коллективах имеют особое значение для пополнения запасов крови. Понятно, что такое мероприятие может на один день нарушить привычный рабочий ритм, но спасенные человеческие жизни все же важнее".