Центр доноров крови обратился к работодателям Латвии с настоятельным призывом
Государственный центр доноров крови (VADC) с обеспокоенностью отмечает, что в регионах Латвии работодатели все чаще отказываются предоставлять свои помещения для проведения выездных дней донора. Особенно тревожная ситуация сложилась в Латгале, где предприятия и учреждения недостаточно активно участвуют в организации таких мероприятий, ограничивая возможности местных жителей удобно сдавать кровь.
Эта тенденция затрудняет развитие донорского движения в регионах и лишает жителей возможности сдавать кровь рядом с местом работы, не тратя дополнительное время на дорогу.
Выездные дни донора на рабочих местах играют важную роль в привлечении людей к сдаче крови. Благодаря таким мероприятиям сотрудники могут помогать спасать жизни, не тратя время на поездки в пункты сдачи крови. Кроме того, подобные инициативы способствуют формированию отзывчивой, социально ответственной и сплоченной рабочей среды.
Директор VADC Эгита Поле подчеркивает:
"Особенно тревожно, что наибольшие трудности с организацией выездных дней донора сейчас возникают именно в Латгале. Наша цель - быть как можно ближе к донорам и сделать сдачу крови максимально удобной для них. Поэтому дни донора в трудовых коллективах имеют особое значение для пополнения запасов крови. Понятно, что такое мероприятие может на один день нарушить привычный рабочий ритм, но спасенные человеческие жизни все же важнее".
По словам Поле, никто не может знать, когда беда коснется его самого или близких, поэтому центр настоятельно призывает работодателей Латгале проявить отзывчивость.
"Мы никогда не можем знать, когда несчастье может коснуться нас или наших близких. Поэтому мы очень призываем предприятия, учреждения и работодателей Латгале проявлять отзывчивость и не отказывать в возможности проводить дни донора в своих помещениях. К сожалению, сегодня без поддержки доноров крови невозможно спасти многие человеческие жизни", - отметила директор VADC.
Центр призывает предприятия, учреждения и организации по всей Латвии, особенно в Латгале, быть открытыми к сотрудничеству и участвовать в организации выездных дней донора. Иногда достаточно предоставить подходящее помещение и проявить инициативу, чтобы десятки людей получили возможность помочь спасти чью-то жизнь.
В VADC подчеркивают, что сдача крови - это не только личный выбор донора, но и общая ответственность всего общества.
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Предприятиям, учреждениям и организациям Латгале предлагают самостоятельно подавать заявки на проведение выездных дней донора в своих помещениях. Для согласования мероприятия необходимо связаться со специалистом по обслуживанию клиентов VADC Жанной Левиной по телефону 26313622 или электронной почте zanna.levina@vadc.gov.lv.