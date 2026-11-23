Новая неделя в Латвии начнется с неприятной погоды и скользких дорог.
В Латвии
Сегодня 09:04
В Латвии сохранится сырая и холодная погода, местами ожидаются сильные осадки
В понедельник в Латвии будет преимущественно облачная погода, во многих местах ожидаются дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Более сильные осадки сохранятся на курземском побережье Рижского залива. Местами дороги будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, на побережье Северной Курземе - порывистый северный ветер. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.
В Риге небо будет затянуто облаками, временами ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха не превысит +4 градусов.
Погодные условия определяет циклон, в то время как над Скандинавией усиливается антициклон. Атмосферное давление составит 999-1004 гектопаскаля на уровне моря.