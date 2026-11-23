Коалиция против российских спортсменов дает трещины: глава LBS объяснил, что пошло не так
Латвия и ее партнеры когда-то объединились, чтобы не допустить возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Теперь эта солидарность ослабевает, а политики упускают возможность повлиять на ситуацию.
Генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (LBS) Каспарс Ципрусс признается, что его возмущает постепенное ослабление международной коалиции, созданной для противодействия возвращению российских спортсменов в большой спорт. "Меня охватывает злость, потому что мы - несколько стран - создали в баскетболе коалицию для борьбы против возвращения российских спортсменов", - заявил Ципрусс в эфире программы "Клуб национальных интересов" на TV24.
Он напоминает, что Латвия и ее партнеры смогли выработать общую позицию и показать пример того, как можно добиваться результата даже в рамках международных спортивных структур. При этом Ципрусс считает, что остальные страны могли бы объединить усилия и последовать этому примеру.
"Хорошо, у нас есть FIBA Европы и FIBA мира - вышестоящие организации. Понятно, что мы не можем организовать работу FIBA мира: там есть Азия, Африка и другие регионы. Но FIBA Европы нас уважает. Мы показали хороший пример того, как нужно действовать. Так почему же все остальные не смогли объединиться?" - задается вопросом он.
Особенно критично Ципрусс оценивает поведение политиков. По его словам, во время зимних Олимпийских игр было много представителей власти, которые присутствовали на мероприятиях, однако этого недостаточно. Политики должны не просто демонстрировать поддержку спорта, а использовать свое влияние, вести переговоры и добиваться конкретных результатов.
"На зимних Олимпийских играх было полно наших политиков. Все бегали, сидели, аплодировали... Пожалуйста, работайте, лоббируйте, показывайте хорошие примеры, спрашивайте, как действуют в других странах!" - призывает генеральный секретарь LBS.
По его наблюдениям, в переговорах с международными партнерами нередко обнаруживается расхождение между официальной позицией государства и действиями национальных олимпийских комитетов. Особенно заметно это в странах Западной Европы. Одной из причин Ципрусс считает финансовую зависимость спортивных организаций от национальных олимпийских комитетов. Если государство выступает против участия российских спортсменов, то спортивные структуры могут придерживаться другой линии - в том числе из-за зависимости от финансирования.
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Он также обращает внимание на двойные стандарты. В качестве примера Ципрусс приводит молодежный турнир U23 в Китае, где российским представителям дали возможность участвовать через азиатскую, а не европейскую зону.
"Представьте себе - в азиатской зоне, а не в европейской! Но им все равно! Главное, что они там были!" - возмущается он.
По словам Ципрусса, постепенно ослабевала и сама коалиция стран, которая изначально выступала против возвращения российских спортсменов. В частности, в некоторых государствах позиция спортивных организаций не совпадала с заявлениями политиков. Он приводит в пример Финляндию: сначала там заявили, что, вероятно, будут участвовать в соревнованиях, но не станут принуждать спортсменов выходить на игры. Однако после давления со стороны общества позиция изменилась.
Ципрусс считает, что Латвия и ее партнеры могли гораздо активнее действовать заранее, чтобы не допустить подобных ситуаций. По его мнению, сейчас слишком часто звучат заявления о том, что повлиять на происходящее невозможно, хотя возможности для действий были.