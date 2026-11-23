"Хорошо, у нас есть FIBA Европы и FIBA мира - вышестоящие организации. Понятно, что мы не можем организовать работу FIBA мира: там есть Азия, Африка и другие регионы. Но FIBA Европы нас уважает. Мы показали хороший пример того, как нужно действовать. Так почему же все остальные не смогли объединиться?" - задается вопросом он.