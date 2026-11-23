Юрмала обновит свою часть старейшей велодорожки из Риги
В Юрмале собираются обновить 2,2 километра пешеходной и велосипедной дорожки в сторону Риги, улучшить освещение и безопасность возле станции Приедайне. На проект выделят почти 1,4 миллиона евро.
Юрмальская дума решила реализовать проект по развитию транспортного узла "Приедайне" при софинансировании Европейского фонда регионального развития, а также восстановить участок велодорожки Рига - Юрмала до границы самоуправления. В рамках проекта планируется повысить безопасность движения возле железнодорожной станции Приедайне, улучшить качество городской среды, развивать велосипедную инфраструктуру и способствовать более активному использованию общественного транспорта.
Предусмотрено восстановить пешеходную и велосипедную дорожку протяженностью 2,2 километра - от железнодорожного переезда на улице Бабитес до административной границы Юрмалы. Также планируется повысить безопасность движения возле железнодорожного переезда и автобусных остановок, установить освещение на участке от железнодорожного переезда до станции Приедайне, благоустроить парковки, обновить дорожное покрытие и привести в порядок систему отвода дождевой воды.
Общая стоимость работ составит около 1,4 миллиона евро. Из них 549 172 евро планируется получить из Европейского фонда регионального развития, а 825 971 евро выделит самоуправление. Еще 40 860 евро уже потрачено на разработку строительного проекта.
Завершить проект планируется до 31 декабря 2029 года.