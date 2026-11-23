Предусмотрено восстановить пешеходную и велосипедную дорожку протяженностью 2,2 километра - от железнодорожного переезда на улице Бабитес до административной границы Юрмалы. Также планируется повысить безопасность движения возле железнодорожного переезда и автобусных остановок, установить освещение на участке от железнодорожного переезда до станции Приедайне, благоустроить парковки, обновить дорожное покрытие и привести в порядок систему отвода дождевой воды.