Автор инициативы ссылается на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), согласно которым в 2022 году 52% смертей в Латвии были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, собранные SPKC данные за период с 2015 по 2022 год показывают, что около 59% жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением.