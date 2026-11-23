Сколько калорий в вашем обеде? В Латвии предлагают новые требования для ресторанов
На портале общественных инициатив ManaBalss.lv начат сбор подписей за обязательное указание калорийности и пищевой ценности блюд в крупных сетях общественного питания и ресторанных сетях Латвии.
Представителем инициативы является Дмитрий Корешков, имя которого встречается в интернете в связи с мероприятиями по бегу. Он предлагает внести поправки в Закон о надзоре за оборотом продовольствия, обязав крупные предприятия общественного питания и ресторанные сети указывать энергетическую ценность стандартных основных блюд в килокалориях в меню, на цифровых табло и в приложениях для заказа еды.
Кроме того, он предлагает предоставлять по запросу клиента или в электронном меню информацию об основных питательных веществах - белках, углеводах и жирах.
Требование предлагается распространить на предприятия общественного питания и ресторанные сети, работающие как единая сеть и имеющие в Латвии более определенного количества заведений, например 15-20 филиалов. При этом небольшие кафе, местные семейные рестораны и столовые с меняющимся ежедневным меню новое регулирование не затронет, чтобы не создавать дополнительную административную нагрузку на малый бизнес.
Корешков отмечает, что в Латвии все больше людей регулярно питаются вне дома, однако посетителям ресторанных сетей не хватает информации о пищевой ценности блюд. Он подчеркивает, что законодательство Европейского союза предусматривает обязательное указание пищевой ценности на упаковках фасованных продуктов, тогда как в сфере общественного питания общего требования указывать калорийность и пищевую ценность блюд нет.
Автор инициативы ссылается на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), согласно которым в 2022 году 52% смертей в Латвии были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, собранные SPKC данные за период с 2015 по 2022 год показывают, что около 59% жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением.
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В качестве примера Корешков приводит США, где указание калорийности обязательно для сетей общественного питания, насчитывающих не менее 20 заведений. В Англии с 2022 года аналогичное требование распространяется на крупные предприятия общественного питания, в которых работают не менее 250 сотрудников.
По его словам, крупным сетям, где рецепты и размеры порций уже стандартизированы, рассчитывать пищевую ценность блюд и поддерживать актуальность этой информации технически и финансово проще, хотя на первоначальном этапе это потребует определенных затрат труда и ресурсов.
Корешков считает, что подобное регулирование поможет жителям принимать более осознанные решения относительно своего питания. Для людей с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тех, кто стремится снизить вес, такая информация может стать важным инструментом для более точного учета потребляемых питательных веществ и планирования рациона.
Автор инициативы также полагает, что публикация информации о пищевой ценности блюд в долгосрочной перспективе может способствовать формированию более здоровых пищевых привычек, сокращению распространенности хронических заболеваний и снижению нагрузки на систему здравоохранения.
Кроме того, по его мнению, новое требование может побудить крупные сети общественного питания пересмотреть рецептуры блюд и предложить посетителям более сбалансированные и питательные варианты питания.