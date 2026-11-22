Во вторник сохранится облачная погода, лишь местами в западных районах выглянет солнце. Во многих районах ожидаются мокрый снег и снег, местами на востоке страны образуется снежный покров толщиной 1-4 см. На побережье и в западных районах также пройдут дожди. Ночью местами на востоке страны ожидается ледяной дождь. На отдельных участках дороги будут скользкими! При слабом или умеренном ветре северных направлений ночью и утром местами на западе страны образуется туман. Ночью температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, днем - от +1 до +4 градусов.