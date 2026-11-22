Снег, гололед и морозы до -7 градусов: какой будет погода в Латвии на новой неделе
Новая неделя принесет в Латвию снег, гололед и постепенное похолодание. В первые дни недели погода останется сырой и пасмурной, однако ближе к выходным ситуация изменится - осадков станет меньше, а ночные морозы местами усилятся до -7 градусов.
В понедельник небо преимущественно будет облачным, во многих районах ожидаются дождь, мокрый снег, а местами на востоке страны - и снег. Ночью местами образуется снежный покров толщиной 1-2 см, дороги будут скользкими. В отдельных районах ночью сгустится туман, который местами сохранится и в первой половине дня. Будет дуть слабый или умеренный ветер северных направлений. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем - от 0 до +3 градусов.
Во вторник сохранится облачная погода, лишь местами в западных районах выглянет солнце. Во многих районах ожидаются мокрый снег и снег, местами на востоке страны образуется снежный покров толщиной 1-4 см. На побережье и в западных районах также пройдут дожди. Ночью местами на востоке страны ожидается ледяной дождь. На отдельных участках дороги будут скользкими! При слабом или умеренном ветре северных направлений ночью и утром местами на западе страны образуется туман. Ночью температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, днем - от +1 до +4 градусов.
В среду небо будет облачным, но местами прояснится. Во многих районах ожидаются мокрый снег и снег, местами, преимущественно на востоке страны, образуется снежный покров толщиной 1-4 см. На побережье и в западных районах также пройдут дожди. На отдельных участках дороги будут скользкими! Будет дуть слабый или умеренный ветер северных направлений. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем - от 0 до +4 градусов.
Во второй половине недели на погоду в Латвии начнет влиять обширный антициклон с центром над Скандинавией. Осадков станет меньше, временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха постепенно понизится. Ночью местами столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов, а в отдельные дни даже в дневные часы температура не поднимется выше -4...+1 градуса.