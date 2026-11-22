На противоположной стороне оказались государства, экономика которых в значительной степени зависит от добычи и экспорта нефти и газа. По информации Reuters, Саудовская Аравия и другие крупные нефтедобывающие страны добивались исключения прямых упоминаний ископаемого топлива из итогового документа. Вместо этого они предлагали сосредоточиться на развитии технологий улавливания и хранения углекислого газа, позволяющих сокращать выбросы без полного отказа от использования нефти, газа и угля.