Климатический саммит ООН закончился провалом: Евросоюз отказался поддержать итоговое соглашение
На международной климатической конференции Организации Объединенных Наций (ООН) COP31 в Турции разгорелся серьезный дипломатический конфликт. Почти 200 стран после двух недель переговоров так и не смогли согласовать главный итоговый документ, а Европейский союз (ЕС) категорически отказался поддерживать предложенный компромисс. Причиной разногласий стал вопрос об отказе от нефти, газа и угля, который разделил участников саммита на два лагеря.
Как сообщает Reuters, конференция проходила в турецкой Анталье и должна была завершиться еще в пятницу, 20 ноября. Однако переговоры затянулись на выходные, установив рекорд по продолжительности превышения официального графика климатических саммитов ООН.
В воскресенье, 22 ноября, председатель COP31, министр окружающей среды Турции Мурат Курум, признал, что согласовать итоговый документ не удалось. Он объявил, что организаторы больше не будут предлагать новые редакции текста, поскольку между участниками отсутствует необходимый консенсус.
"Мы сделали все, что могли. Поскольку здесь представлены 196 стран, именно они будут принимать решение, и мы будем уважать их выбор", - заявил Курум.
Конференция проходила под совместным руководством Турции и Австралии. Несмотря на многочисленные попытки найти компромисс, воскресное заседание завершилось без согласования главного политического документа.
Почему страны не смогли договориться?
Главным камнем преткновения стал вопрос об ископаемом топливе - нефти, природном газе и угле, сжигание которых является основным источником выбросов углекислого газа, вызывающих глобальное потепление.
Евросоюз, ряд латиноамериканских государств и небольшие островные страны требовали, чтобы итоговое соглашение содержало прямое обязательство продолжать переход от ископаемого топлива к более чистым источникам энергии.
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Однако в представленном Турцией проекте документа слова "нефть", "газ" и "уголь" вообще не упоминались.
Вместо этого организаторы ограничились ссылкой на соглашение, принятое на климатическом саммите в Дубае в 2023 году. Тогда государства впервые договорились о необходимости перехода от ископаемого топлива в энергетических системах.
Как пишет Associated Press, многие делегации восприняли новую формулировку как серьезный шаг назад. Особенно жесткую позицию занял Европейский союз. Выступавший от его имени министр климата и энергетики Ирландии Дарра О'Брайен заявил, что предложенный документ не соответствует масштабам климатической проблемы.
"Мы не поддержим итоговое решение или Анталийский пакт, в котором даже не упоминается ископаемое топливо - главная причина изменения климата", - подчеркнул министр.
По его словам, Евросоюз не намерен соглашаться с документом, который фактически ослабляет ранее принятые международные обязательства. Против проекта также выступили Панама, Маршалловы Острова, Норвегия и ряд других стран.
Саудовская Аравия выступила против отказа от ископаемого топлива
На противоположной стороне оказались государства, экономика которых в значительной степени зависит от добычи и экспорта нефти и газа. По информации Reuters, Саудовская Аравия и другие крупные нефтедобывающие страны добивались исключения прямых упоминаний ископаемого топлива из итогового документа. Вместо этого они предлагали сосредоточиться на развитии технологий улавливания и хранения углекислого газа, позволяющих сокращать выбросы без полного отказа от использования нефти, газа и угля.
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Представитель Саудовской Аравии заявил, что для решения климатических проблем необходимо использовать все доступные технологии.
Что предлагалось вместо отказа от нефти и газа?
Несмотря на разногласия, организаторы конференции пытались добиться согласия хотя бы по отдельным направлениям климатической политики. Как сообщает AFP, одним из ключевых предложений стала масштабная электрификация мировой экономики.
Проект предусматривал увеличение доли электричества в общем конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году. Речь идет, в частности, о постепенном переходе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и газового отопления к электрическим альтернативам. Однако критики обратили внимание на то, что в документе отсутствовало прямое требование производить дополнительную электроэнергию из возобновляемых источников.
Еще одно спорное предложение касалось технологий улавливания углекислого газа. В проекте был установлен ориентир в один миллиард тонн улавливаемого, используемого или сохраняемого углекислого газа.
Сторонники этого подхода считают, что такие технологии необходимы для сокращения выбросов в промышленности. Противники опасаются, что они позволят нефтегазовым компаниям продолжать добычу ископаемого топлива, откладывая переход к более чистой энергетике.
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Беднейшие страны остались недовольны
Разногласия возникли не только вокруг нефти и газа. Еще одной проблемой стало финансирование климатических программ в развивающихся странах.
Государства, наиболее уязвимые перед последствиями глобального потепления, потребовали от богатых стран дополнительных средств на борьбу с засухами, наводнениями, повышением уровня моря и другими климатическими угрозами. Особенно остро этот вопрос стоит для небольших островных государств, которым повышение уровня океана угрожает потерей прибрежных территорий.
Однако, как отмечает AFP, из проекта итогового документа исчезла ранее обсуждавшаяся финансовая цель в размере 120 миллиардов долларов на адаптацию к изменению климата. Это вызвало дополнительное недовольство развивающихся стран.
Представители Маршалловых Островов заявили, что предложенное соглашение не обеспечивает необходимой защиты их будущего и фактически допускает продолжение использования нефти и газа.
Что означает провал климатического саммита?
Нынешний кризис стал одним из самых серьезных в истории международных климатических переговоров. При этом подобные ситуации уже возникали. В 2009 году конференция COP15 в Копенгагене также не смогла принять полноценное соглашение, поддержанное всеми участниками. Тогда государства лишь приняли к сведению политический документ, который так и не получил общего одобрения.
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Отсутствие итогового политического соглашения в Анталье не означает отмены Парижского климатического соглашения 2015 года или решений предыдущих конференций. Все ранее принятые обязательства продолжают действовать. Однако участникам COP31 не удалось согласовать новые общие политические ориентиры по сокращению выбросов, переходу от ископаемого топлива и финансированию климатических мер.
Следующая климатическая конференция ООН, COP32, должна состояться в ноябре 2027 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе.