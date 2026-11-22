Дождь сменится снегом, а дороги станут скользкими: прогноз погоды на понедельник
В понедельник, 23 ноября, жителей Латвии ожидает холодная и сырая погода с дождем, мокрым снегом и снегом. Местами образуется небольшой снежный покров, а дороги могут стать скользкими, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник ожидается облачная погода, лишь местами на западе страны небо прояснится. Во многих районах временами пройдут дожди и мокрый снег, а на востоке страны возможен и снег. Там местами образуется снежный покров толщиной 1-2 сантиметра.
Из-за снега дороги будут скользкими. Ожидается слабый ветер северных направлений. В отдельных районах образуется туман, который временно ухудшит видимость. Температура воздуха понизится до -2...+3 градусов.
В Риге ночь будет облачной, временами ожидаются дождь и мокрый снег. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит 0...+1 градус.
В начале новой рабочей недели небо останется преимущественно облачным. Практически во всех регионах временами ожидаются осадки, главным образом в виде мокрого снега и снега. На побережье и в западных районах, где воздух будет теплее, преимущественно пройдут дожди и мокрый снег. Днем температура воздуха не превысит +4 градусов.
Аналогичная погода ожидается и в столице.