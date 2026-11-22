В начале новой рабочей недели небо останется преимущественно облачным. Практически во всех регионах временами ожидаются осадки, главным образом в виде мокрого снега и снега. На побережье и в западных районах, где воздух будет теплее, преимущественно пройдут дожди и мокрый снег. Днем температура воздуха не превысит +4 градусов.