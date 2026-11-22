Последний шанс! На российской границе выстраиваются очереди - люди с чемоданами спешат попасть в Эстонию
В приграничном с Эстонией российском Ивангороде образовались очереди из людей с чемоданами, рюкзаками и сумками. Они спешат пересечь границу с Эстонией до 1 декабря, когда соседняя страна полностью закроет все пункты пропуска на границе с Россией, сообщает телеканал Euronews.
20 ноября Эстония объявила, что с 1 декабря на шесть месяцев приостановит пересечение границы с Россией во всех пяти автомобильных пунктах пропуска. Ограничения коснутся как транспортных средств, так и пешеходов. Будет закрыт и пешеходный переход в Нарве. Железнодорожные грузовые перевозки продолжатся с соблюдением действующих ограничений и таможенного контроля. Через шесть месяцев правительство повторно оценит ситуацию с безопасностью и решит, продлевать ли ограничения или пересматривать их.
Такое решение было принято после попытки поджога 14 ноября на территории эстонского производителя беспилотников Threod Systems в Виймси, неподалеку от Таллина. Департамент внутренней безопасности Эстонии считает, что нападение организовала российская военная разведка ГРУ. В связи с этим делом задержаны восемь граждан Латвии, которых, по мнению следователей, завербовали российские спецслужбы. Охрана предприятия вмешалась до того, как был причинен существенный ущерб.
В Таллине заявляют, что закрытие пунктов пропуска затруднит российским спецслужбам вербовку людей и поможет предотвратить обход санкций.
Москва отвергла обвинения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал их необоснованными, а представитель МИД России Мария Захарова обвинила Эстонию в нарушении прав российских граждан. Она также пригрозила политическими и дипломатическими ответными мерами и сравнила закрытие границы с возведением нового "железного занавеса".
Между тем мэр Нарвы Яан Тоотс призвал правительство Эстонии предусмотреть исключения для людей, которым необходимо ездить в Россию, чтобы навестить пожилых родственников, присутствовать на похоронах или решить другие неотложные семейные вопросы. Он также предупредил, что закрытие границы приведет к убыткам местных гостиниц, ресторанов и других предприятий, а также негативно скажется на занятости в регионе.
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После полномасштабного вторжения России в Украину число пересечений границы между двумя странами резко сократилось: с более чем четырех миллионов до 2022 года примерно до 760 000 в этом году, свидетельствуют данные эстонской общественной телерадиокомпании ERR.
После закрытия пунктов пропуска путешественникам придется выбирать другие маршруты, главным образом через Латвию. Это сделает поездки более длительными и дорогими.