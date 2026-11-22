20 ноября Эстония объявила, что с 1 декабря на шесть месяцев приостановит пересечение границы с Россией во всех пяти автомобильных пунктах пропуска. Ограничения коснутся как транспортных средств, так и пешеходов. Будет закрыт и пешеходный переход в Нарве. Железнодорожные грузовые перевозки продолжатся с соблюдением действующих ограничений и таможенного контроля. Через шесть месяцев правительство повторно оценит ситуацию с безопасностью и решит, продлевать ли ограничения или пересматривать их.