Большой пожар в Валмиере 1944 года: как за одну ночь исчез исторический центр города
В сентябре 1944 года Валмиера пережила одну из самых страшных трагедий в своей истории. За считаные часы огонь уничтожил сотни зданий, превратив старинные улицы, гостиницы и магазины в руины. Десятилетиями в разрушении города обвиняли отступавшие немецкие войска, однако исторические исследования раскрыли другие обстоятельства катастрофы.
Город, которого больше нет
До Второй мировой войны центр Валмиеры выглядел совершенно иначе. Вдоль узких улиц стояли деревянные и кирпичные дома, работали гостиницы, магазины, мастерские и небольшие предприятия. Главной торговой артерией была улица Ригас, где сосредоточилась значительная часть городской жизни.
По историческим данным Валмиерского самоуправления, в 1937 году в городе насчитывалось более тысячи зданий. Большинство из них были одно- и двухэтажными. Среди известных объектов находились кинотеатр Splendid, отделение Банка Латвии, городская управа и несколько гостиниц. Однако в сентябре 1944 года значительная часть этой застройки исчезла.
Что произошло 23 сентября 1944 года?
К концу сентября фронт приблизился к Валмиере. Немецкие войска отступали в направлении Риги, а Красная армия продолжала наступление. Особое стратегическое значение имели мосты через Гаую.
Как установили историки, командир советской 183-й танковой бригады подполковник Михаил Ковалев преждевременно сообщил командованию, что Валмиера уже занята. Однако немецкие подразделения продолжали использовать переправы. Тогда Ковалев распорядился обстрелять район городского моста.
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К удару привлекли подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня Катюша. Вечером 23 сентября и в ночь на 24 сентября по городу были произведены несколько массированных залпов. В плотной деревянной застройке почти одновременно возникли многочисленные пожары. Огонь быстро распространялся между зданиями, уничтожая целые кварталы.
Согласно данным самоуправления, в результате катастрофы были разрушены 276 зданий. Среди утраченных объектов оказались гостиницы, магазины, кинотеатр Splendid, городские учреждения и построенная в 1790 году уездная школа. Одним из наиболее известных сооружений, переживших трагедию, стала церковь Святого Симона. Основной причиной масштабных разрушений историки считают советский артиллерийский обстрел. Однако полностью исключить преднамеренные поджоги отдельных зданий невозможно.
Трагедия, о которой десятилетиями рассказывали иначе
За разрушенными домами стояли человеческие трагедии. В воспоминаниях Александра Зигфрида Даувартса, сохранившихся в Музее оккупации Латвии, описывается судьба его семьи. Спасаясь от боевых действий, родственники отправились из Бренгули на конной повозке, но в Валмиере попали под обстрел. Мать Александра погибла, отец получил смертельные ранения, пострадали и другие члены семьи. Точное число погибших мирных жителей до сих пор неизвестно.
В советское время официальная версия событий была иной: утверждалось, что город подожгли отступавшие немецкие войска. Обстоятельства советского артиллерийского удара стали открыто исследовать лишь в период восстановления независимости Латвии. В 2023 году историки создали документальный фильм Valmieras degšana 1944, посвященный событиям сентября 1944 года.
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Неожиданная находка спустя почти 80 лет
Подтверждения трагических событий обнаруживают даже сегодня. Во время археологических исследований на улице Зилоню, 9, среди остатков сгоревшего здания нашли двигатель советской реактивной ракеты М-30.
На строительных конструкциях сохранились следы сильного пожара. Археологи предполагают, что дом мог быть уничтожен в сентябре 1944 года, однако окончательно установить обстоятельства его гибели невозможно.
Почему исторический центр не восстановили?
После войны Валмиера еще долго оставалась городом руин. Даже на фотографиях 1949-1950 годов в центре видны разрушенные кирпичные здания и пустыри. Однако прежнюю застройку решили не восстанавливать полностью. Послевоенные градостроительные планы предусматривали расширение и выпрямление улиц, строительство новых общественных зданий и создание более просторного центра.
Часть поврежденных домов снесли, хотя некоторые из них еще можно было восстановить. Улица Ригас, переименованная в советское время в улицу Ленина, стала шире, а с карты исчезли несколько старинных улиц, в том числе Катриняс, Бруверу и Вальню.
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На месте прежних кварталов постепенно появились новые здания. Одним из первых стал кинотеатр Gaisma, открывшийся в декабре 1951 года. В последующие десятилетия центр продолжали перестраивать. В пожаре погибло и значительное собрание Валмиерского музея, которое местные краеведы собирали десятилетиями. В 1959 году музей пришлось фактически создавать заново.
Сегодня о довоенной Валмиере напоминают главным образом старые фотографии, карты и отдельные сохранившиеся здания. В 2024 году, к 80-летию трагедии, городские историки представили выставки, посвященные уничтоженному центру и утраченным музейным ценностям.