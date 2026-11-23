По историческим данным Валмиерского самоуправления, в 1937 году в городе насчитывалось более тысячи зданий. Большинство из них были одно- и двухэтажными. Среди известных объектов находились кинотеатр Splendid, отделение Банка Латвии, городская управа и несколько гостиниц. Однако в сентябре 1944 года значительная часть этой застройки исчезла.