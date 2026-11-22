В качестве примера в интервью обсуждался вопрос, сколько человеку необходимо зарабатывать, чтобы не просто выживать, а нормально жить в Латвии. Во время предвыборных дебатов большинство участников называли сумму около 2000 евро в месяц, хотя даже средняя зарплата в стране до этого уровня не дотягивает. Сам Вольскис считает, что в здоровой экономике основную часть населения должен составлять средний класс, доходы которого, по его оценке, находятся на уровне примерно 2500-3000 евро.