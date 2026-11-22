Почему жители Латвии не становятся богаче? Экономист назвал главные проблемы страны
Латвийская экономика может демонстрировать рост, однако далеко не все жители ощущают улучшение своего благосостояния. Экономист Эдгарс Вольскис в интервью программе Латвийского телевидения "Один на один" рассказал, почему страна остается одним из лидеров Евросоюза по неравенству доходов, кому следует платить больше налогов и сколько денег латвийским семьям желательно откладывать на будущее.
Латвия почти в конце европейского рейтинга
По словам экономиста, оценивать состояние экономики исключительно по росту валового внутреннего продукта (ВВП) неправильно. Гораздо важнее понять, как меняется благосостояние жителей и насколько равномерно распределяются доходы, сообщает LSM.lv.
Вольскис обратил внимание на коэффициент Джини, который используется для оценки неравенства доходов. По этому показателю Латвия занимает предпоследнее место в Европейском союзе, существенно отставая от среднеевропейского уровня.
"У нас большое число жителей с низкими доходами, небольшая часть со средними доходами и часть с высокими доходами", - пояснил экономист.
По его словам, это свидетельствует о серьезном дисбалансе. При этом проблема заключается не только в росте цен, но и в том, что зарплаты разных групп населения увеличиваются неравномерно. Одни жители практически не ощущают улучшений, тогда как доходы других могут расти значительно быстрее.
В качестве примера в интервью обсуждался вопрос, сколько человеку необходимо зарабатывать, чтобы не просто выживать, а нормально жить в Латвии. Во время предвыборных дебатов большинство участников называли сумму около 2000 евро в месяц, хотя даже средняя зарплата в стране до этого уровня не дотягивает. Сам Вольскис считает, что в здоровой экономике основную часть населения должен составлять средний класс, доходы которого, по его оценке, находятся на уровне примерно 2500-3000 евро.
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Богатые должны платить больше налогов?
Одним из способов сокращения неравенства экономист считает более прогрессивную систему подоходного налога.
"Нам все-таки необходима прогрессивная система подоходного налога, при которой жители с более низкими доходами платят очень небольшие налоги", - заявил Вольскис.
При этом люди с высокими доходами, по его мнению, должны платить существенно больше.
Экономист признает, что такое решение вряд ли понравится высокооплачиваемым работникам и части представителей государственного управления. Однако без непопулярных шагов, считает он, изменить ситуацию будет сложно. Вольскис также не согласен с аргументом, что подобную систему слишком трудно администрировать. По его словам, современные технологии позволяют справиться с этой задачей.
Экономия трех миллиардов может обернуться проблемами
Отдельное внимание в интервью уделили планам нового правительства Андриса Кулбергса сократить расходы примерно на 2,9 миллиарда евро за четыре года.
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Вольскис признался, что пока не понимает, откуда взялись эти расчеты, и призвал осторожно подходить к сокращению государственного аппарата.
"Если мы лишаем людей зарплат, нам придется выплачивать пособия. Одновременно они потеряют доходы, доходы домохозяйств сократятся, и это станет ударом по ВВП, поскольку эти люди перестанут тратить деньги", - пояснил экономист.
По его мнению, сокращать дублирующие функции государственных учреждений действительно необходимо. Однако важно заранее понимать, куда будут направлены сэкономленные средства. "Если мы просто изымаем эти деньги из оборота, мы сокращаем ВВП, и тогда экономический рост куда-то исчезает", - предупредил он.
В Латвии могут работать 50 тысяч иностранцев с неясным налоговым статусом
Еще одной неожиданной темой интервью стала ситуация на рынке труда. Вольскис заявил, что, по его личной оценке, в Латвии работают около 50 тысяч граждан третьих стран, чей налоговый режим остается неясным.
"Это моя оценка, основанная на том, что сегодня фактически происходит на рынке труда", - подчеркнул экономист.
Он обратил внимание, что многие приезжие выполняют работу, которой местные жители больше не хотят заниматься.
В то же время правительство намерено вернуть на рынок труда 26 тысяч человек, в том числе молодежь и пенсионеров. Однако экономист сомневается, что проблему можно решить исключительно за счет увеличения числа работающих. По его словам, необходимо учитывать образование, профессиональные навыки и реальный спрос работодателей. Без переподготовки и инвестиций в образование подобные планы могут остаться лишь красивыми цифрами.
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Как вернуть в Латвию 100 тысяч уехавших жителей?
Вольскис считает, что одна из важнейших проблем латвийской экономики заключается в отъезде трудоспособного населения. По его мнению, государству следует разработать программу, которая позволила бы вернуть на родину от 50 до 100 тысяч человек.
"Сегодня нам нужно найти программу, как вернуть людей обратно. 50-100 тысяч, которые уехали", - заявил экономист.
При этом речь должна идти не просто о призывах возвращаться. Необходимо обеспечить людям рабочие места, жилье и инфраструктуру, особенно в регионах. Экономист подчеркнул, что многие уехавшие не могут вернуться именно потому, что в Латвии для них нет подходящей работы и необходимых условий для жизни.
Сколько денег следует откладывать на черный день?
В завершение интервью Вольскис дал несколько практических советов жителям Латвии, особенно актуальных в преддверии рождественских праздников.
Он призвал семьи внимательнее планировать расходы и стараться жить так, чтобы доходы превышали траты.
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"Важно, чтобы в каждом домохозяйстве формировался резерв хотя бы в 10-15%, который мы можем откладывать на черный день, потому что рано или поздно такие дни наступают у всех - и в жизни, и в экономике", - отметил экономист.
Кроме того, семьям с детьми он посоветовал по возможности регулярно откладывать хотя бы 30-50 евро на их будущее образование. По словам Вольскиса, вложения в образование детей являются одной из наиболее важных инвестиций, которые семьи могут сделать не только для собственного будущего, но и для развития Латвии.