Миллионы на счетах и десятки тысяч "под матрасом": сколько денег задекларировали депутаты 15-го Сейма?
Депутаты латвийского Сейма хранят на банковских счетах миллионы евро, выдают сотни тысяч в долг и держат крупные суммы наличными. Но особое внимание привлек инвестиционный портфель одного из парламентариев: среди компаний оказались структуры, сохраняющие связи с Россией.
Декларации должностных лиц депутатов 15-го Сейма раскрыли неожиданные подробности об их финансовом положении. Одни парламентарии одалживают сотни тысяч евро, другие хранят десятки тысяч наличными, а в инвестиционном портфеле одного из депутатов обнаружились компании, сохраняющие связи с Россией, сообщает Latvijas Televīzija (LTV).
Как свидетельствуют собранные LTV данные, 16 депутатов Сейма выдали займы на общую сумму более 1,2 млн евро. Почти половина этой суммы - 44% - приходится на бывшего министра сообщения Атиса Швинку. В своей декларации он указал займы на 550 тысяч евро.
Крупнейшие суммы выданных займов:
- 550 797 евро - Атис Швинка;
- 117 054 евро - Юлия Степаненко;
- 92 500 евро - Айнар Шлесерс;
- 50 000 евро - Эдгарс Штелмахерс;
- 109 619 евро - Марис Озолиньш;
- 66 000 евро - Рудольф Бреманис;
- 44 100 евро и 35 000 долларов - Андрей Яковлев.
Швинка объясняет, что одолжил указанные средства собственной компании. В этом году предприятие продало недвижимость, после чего заем был погашен.
Яковлев, по его словам, одалживал деньги друзьям и знакомым, а Озолиньш - компаниям внутри своей группы предприятий.
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Сбережения депутатов превышают три миллиона евро
Депутаты также располагают достаточно крупными сбережениями. На банковских счетах они хранят в общей сложности 2,86 млн евро, а объем наличных накоплений превышает полмиллиона евро.
Больше всего наличных - 80 тысяч евро - задекларировал Айнар Шлесерс. На втором месте Юлия Степаненко с 66 тысячами евро, а ее муж Вячеслав Степаненко указал 57 тысяч евро.
Крупнейшие задекларированные наличные накопления:
- 80 000 евро - Айнар Шлесерс;
- 66 000 евро - Юлия Степаненко;
- 57 000 евро и 4410 долларов - Вячеслав Степаненко;
- 42 470 евро - Янис Джериньш;
- 40 000 евро - Марис Озолиньш.
36 депутатов владеют компаниями или их акциями
Кроме того, 36 парламентариев являются владельцами предприятий или акционерами компаний. Общая задекларированная стоимость их инвестиций превышает 877 тысяч евро и 13 тысяч долларов США.
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Самый обширный инвестиционный портфель оказался у министра внутренних дел Яниса Домбравы, которому принадлежат акции 12 компаний. За ним следует Эдвинс Шноре, вложивший средства в семь предприятий. Атису Швинке принадлежат акции и доли капитала в четырех латвийских коммерческих компаниях.
Особого внимания заслуживают инвестиции Шноре. Ему принадлежат акции двух компаний, имеющих связи с Россией.
Первая - торговый гигант Alibaba, который является миноритарным акционером совместного предприятия AliExpress Russia. Вторая - компания медицинских технологий GE HealthCare Technologies, которая до сих пор сохраняет офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
В разговоре с LTV Шноре признал, что не пересматривал свой инвестиционный портфель. Например, акции Alibaba находятся у него уже несколько лет. "Разве небезопасно покупать акции американской компании? Хорошо, о китайцах мы еще могли бы поговорить - у них, наверное, вообще нет никакого регулирования. Но американские и европейские компании - если гражданин покупает акции таких предприятий, то и здесь нужно индивидуально разбираться, что и с кем делает каждая компания. Можно ли безопасно покупать ее акции?" - задается вопросом депутат.