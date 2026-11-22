В разговоре с LTV Шноре признал, что не пересматривал свой инвестиционный портфель. Например, акции Alibaba находятся у него уже несколько лет. "Разве небезопасно покупать акции американской компании? Хорошо, о китайцах мы еще могли бы поговорить - у них, наверное, вообще нет никакого регулирования. Но американские и европейские компании - если гражданин покупает акции таких предприятий, то и здесь нужно индивидуально разбираться, что и с кем делает каждая компания. Можно ли безопасно покупать ее акции?" - задается вопросом депутат.