Уже сообщалось, что в начале августа Страуме неожиданно и без объяснений досрочно вышел на пенсию по выслуге лет. Впервые Страуме вступил в должность начальника KNAB в июне 2017 года, а в 2022 году был переизбран еще на один пятилетний срок.