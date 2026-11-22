Говоря об отношениях Китая и Тайваня, издание напоминает, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил армии подготовиться к возможной военной операции против Тайваня к 2027 году. Однако The Economist подчеркивает: такая готовность еще не означает, что вторжение обязательно состоится. Кроме того, опыт Украины наглядно показал, насколько дорогостоящими могут оказаться боевые действия для крупной армии, противостоящей значительно меньшему по численности противнику.