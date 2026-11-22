Готовьтесь к худшему: журнал The Economist предупреждает о крупных потрясениях в 2027 году
Новый год может принести миру серьезные потрясения: от возможных военных авантюр Дональда Трампа и угрозы конфликта вокруг Тайваня до долгового кризиса и рекордной жары. The Economist рассказал, к чему готовиться в 2027 году.
Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный прогнозный выпуск The World Ahead, в котором предупреждает: 2027 год может принести серьезные потрясения в мировой политике, экономике и климатической сфере.
Анализируя ситуацию в США, издание отмечает, что после перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов действия президента Дональда Трампа могут стать еще менее предсказуемыми. The Economist допускает, что Трамп может отреагировать новыми указами, политическими конфликтами или даже военными авантюрами. Тем временем мир уже начнет готовиться к эпохе "после Трампа".
Говоря об отношениях Китая и Тайваня, издание напоминает, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил армии подготовиться к возможной военной операции против Тайваня к 2027 году. Однако The Economist подчеркивает: такая готовность еще не означает, что вторжение обязательно состоится. Кроме того, опыт Украины наглядно показал, насколько дорогостоящими могут оказаться боевые действия для крупной армии, противостоящей значительно меньшему по численности противнику.
В сфере мировой экономики издание выделяет три основных фактора риска. Во-первых, компании, работающие в сфере искусственного интеллекта (ИИ), все глубже погружаются в долги, заключая сложные и непрозрачные сделки. Это повышает риск обвала рынка ИИ. Во-вторых, богатые страны продолжают жить не по средствам. С учетом роста стоимости заимствований на рынке облигаций такая тенденция грозит спровоцировать новый глобальный долговой кризис. В-третьих, дополнительную угрозу мировой экономике создают возможные последствия войны с Ираном. Военный конфликт может нарушить поставки энергоресурсов и минеральных удобрений.
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Потрясения прогнозируются и в Европе. Возможная победа правого политика Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции может серьезно пошатнуть основы Европейского союза.
В климатическом прогнозе The Economist также предупреждает о новых рекордах. 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, что приведет к новым периодам засухи, разрушительным лесным пожарам и экстремальным волнам жары.
Однако, несмотря на мрачные сценарии, издание отмечает и несколько обнадеживающих тенденций. Ожидается дальнейшее развитие препаратов для снижения веса, фармацевтические компании активнее включатся в борьбу со старением человеческого организма, а стоимость космических полетов значительно снизится.