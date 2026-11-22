Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:15
Снег, дождь и ухудшение видимости: к чему готовиться водителям в Латвии
Сегодня днем небо продолжат затягивать облака, однако на западе страны временами будет проясняться, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во многих районах страны ожидаются дожди и мокрый снег, а местами на востоке Латвии - также снегопады. Локально может образоваться небольшой снежный покров.
На отдельных участках дорог будет скользко, а во время снегопадов временами ухудшится видимость.
Ветер будет дуть с запада и юго-запада, от слабого до умеренного. На побережье, а с позднего утра и во внутренних районах страны, ветер сменится на северный и северо-восточный. В прибрежных районах ожидаются порывы ветра. Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов.