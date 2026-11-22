Ветер будет дуть с запада и юго-запада, от слабого до умеренного. На побережье, а с позднего утра и во внутренних районах страны, ветер сменится на северный и северо-восточный. В прибрежных районах ожидаются порывы ветра. Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов.