О предстоящем запуске трамвая сообщали и советские газеты. Например, 23 июня 1982 года Rīgas Balss цитировала начальника отдела пассажирского транспорта и связи Рижского горисполкома В. Богданова, рассказывавшего, что после открытия путепровода в Пурвциемс пойдут трамваи, троллейбусы и автобусы. А в августе того же года журнал Zvaigzne писал, что новая трамвайная линия облегчит поездки жителям Пурвциемса, а позднее и Плявниеков. Однако ни один трамвай по этим рельсам так и не проехал.