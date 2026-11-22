Рига, которой не случилось: как Пурвциемс собирались превратить в новый центр столицы
Сегодня Пурвциемс известен прежде всего своими многоэтажками и густонаселенными жилыми кварталами. Но в советское время архитекторы задумывали для этого района совершенно другую судьбу: сюда планировали перенести часть административного центра Риги, построить культурные учреждения, кинотеатры и даже театр. От грандиозного проекта остались лишь отдельные здания и необычная история трамвайных рельсов, по которым так и не прошел ни один трамвай.
Вместо спального района - новая Рига
В 1960-1980-е годы Пурвциемс переживал масштабные перемены. Еще недавно здесь находились частные дома, огороды и остатки бывшего Хаусманского болота, а теперь один за другим вырастали многоэтажные жилые комплексы. Однако мало кто сегодня помнит, что советские градостроители не собирались превращать Пурвциемс исключительно в спальный район. Напротив, ему отводилась гораздо более важная роль в будущем столицы.
Согласно градостроительным замыслам 1970-1980-х годов, часть административного центра Риги предполагалось постепенно перенести из исторической части города в Пурвциемс. Это позволило бы разгрузить центр и особенно Старую Ригу, где были сосредоточены многочисленные учреждения, рабочие места и транспортные потоки. Об этих планах рассказывается, в частности, в историческом материале Jauns.lv, опубликованном в 2021 году.
Предполагалось, что новый район получит не только жилые дома, но и полноценную общественную инфраструктуру. Людям не придется постоянно ездить в центр ради покупок, отдыха или развлечений. Многие необходимые учреждения должны были находиться в нескольких минутах ходьбы от квартиры.
Театр, кинотеатры и общественный центр
Одним из самых интересных элементов проекта была идея создать в Пурвциемсе крупный общественный и культурный центр.
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В исторической справке портала TimeNote упоминается, что здесь собирались разместить различные учреждения, открыть несколько кинотеатров и даже построить отдельное здание театра.
Эти планы соответствовали общему подходу советских градостроителей. Новые жилые районы должны были иметь собственные культурные объекты, спортивные сооружения, медицинские учреждения и места отдыха.
В одном из изданий о развитии Риги 1960-х годов, сохранившихся в цифровом архиве Латвийской национальной библиотеки, прямо говорится о необходимости создавать в новых микрорайонах школы, детские учреждения, универсальные магазины, кинотеатры, поликлиники, стадионы и районные парки. Причем Пурвциемс назывался среди территорий первоочередного строительства.
В 2017 году архитектор Янис Лейниекс, рассказывая Латвийскому общественному медиа об истории рижских микрорайонов, подтвердил, что в Пурвциемсе планировался общественный центр. По его словам, в новых районах также предусматривались культурные центры, бассейны и кинотеатры. Но строительство подобных объектов постоянно откладывали. В результате многие замыслы так и не были реализованы.
Город будущего начали строить в 1960-х
Первый комплексный проект многоэтажной застройки Пурвциемса был разработан в 1964 году. Над ним работали архитекторы Гунарс Мелбергс, Рута Пайкуне и Дагния Сила.
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В 1965 году началось строительство пятиэтажных кирпичных жилых домов и общественных зданий. Позднее, в 1970 году, проект частично переработали в институте Pilsētprojekts. К работе подключились архитекторы Эвалдс Фогелис, Мейнардс Мединскис, Иварс Миллерс и Рута Дзене.
Как отмечается в историческом описании Пурвциемса на портале Рижского самоуправления, район проектировали по необычному принципу. В основу планировки легла сеть модулей с углами 120 градусов: пятиэтажные дома располагались так, чтобы образовывать шестиугольные дворы. Такое решение заметно отличалось от привычной прямоугольной застройки. С высоты многие жилые кварталы Пурвциемса до сих пор напоминают гигантские соты.
Вдоль главных улиц появились девятиэтажные дома, в том числе огромные многосекционные здания, которые местные жители прозвали Китайской стеной и Кремлевской стеной. Предполагалось, что район станет образцом современной городской среды. Однако реальные темпы строительства жилых домов и общественной инфраструктуры оказались разными.
Магазин Минск как символ нового района
Одним из первых крупных объектов, воплотивших замысел новой Риги, стал универсам "Минск", открывшийся 25 ноября 1975 года. Для своего времени это был настоящий торговый гигант. Площадь торгового зала составляла 1200 квадратных метров, а ежедневно магазин мог обслуживать до 15 тысяч покупателей.
В универсаме применялись новаторские для советской торговли технологии. Здесь работали электронные кассовые аппараты, собственный фасовочный цех, системы учета товаров и даже внутреннее телевизионное оборудование с пятью камерами.
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В магазине трудились около 150 человек. Покупателям предлагали более тысячи наименований продовольственных товаров, а также некоторые промышленные изделия первой необходимости.
Еще одним важным объектом стал Мебельный дом на улице Дзелзавас, 72, открытый в 1981 году. Он задумывался как один из крупнейших специализированных торговых центров Балтии. Оба здания должны были стать частью новой городской среды, в которой Пурвциемс выполнял бы не только жилые, но и торговые и общественные функции.
Французские высотки, которые должны были изменить облик района
Особое место в истории Пурвциемса занимают две необычные высотки, построенные в 1980-х годах неподалеку от универсама "Минск".
В 1985 году здесь появились первые в Риге 18-этажные башенные жилые дома из монолитного железобетона. Их архитектура настолько отличалась от привычных панельных многоэтажек, что жители быстро придумали зданиям прозвища. За характерную форму дома называли Кукурузными початками, а позднее также Адамом и Евой. При строительстве использовалась технология, связанная с французскими разработками. Но сами здания проектировали латвийские архитекторы под руководством Лидии Плакане.
Интересно, что первоначальные французские идеи предполагали гораздо более смелое использование крыш: там могли появиться террасы, сады и даже кафе. В рижском варианте от этих элементов отказались.
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Архитектор Янис Лейниекс в интервью LSM объяснял, что высотки должны были стать архитектурным акцентом возле универсама Минск, рядом с которым планировался общественный центр.
Трамвай, который должен был связать две Риги
Но одним из самых необычных следов нереализованного проекта стал Земитанский мост. В советское время планировалось провести в Пурвциемс и Плявниеки трамвайную линию. Она должна была обеспечить удобную связь новых жилых массивов с центральной частью столицы.
Один из обсуждавшихся вариантов предусматривал ответвление от линии на улице Кришьяня Барона в сторону улицы Эрглю, а затем движение через железнодорожный путепровод и далее в направлении улицы Дзелзавас.
Эти планы были настолько серьезными, что при строительстве моста через железную дорогу в 1985 году на нем действительно уложили трамвайные рельсы.
О предстоящем запуске трамвая сообщали и советские газеты. Например, 23 июня 1982 года Rīgas Balss цитировала начальника отдела пассажирского транспорта и связи Рижского горисполкома В. Богданова, рассказывавшего, что после открытия путепровода в Пурвциемс пойдут трамваи, троллейбусы и автобусы. А в августе того же года журнал Zvaigzne писал, что новая трамвайная линия облегчит поездки жителям Пурвциемса, а позднее и Плявниеков. Однако ни один трамвай по этим рельсам так и не проехал.
После восстановления независимости Латвии идея периодически возвращалась в городские планы, но ее реализация вновь откладывалась. В конце концов рельсы решили убрать.
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Во время реконструкции Земитанского моста, начавшейся в 2024 году, неиспользовавшиеся пути демонтировали. 25 сентября 2026 года реконструкцию моста завершили, а вместе с ней исчезло и одно из самых наглядных напоминаний о несостоявшейся трамвайной линии.
Почему новый центр Риги так и не появился?
К концу 1980-х годов Пурвциемс уже превратился в крупный жилой район. Здесь работали магазины, школы, поликлиники и другие учреждения, но задуманного полноценного административного и культурного центра так и не возникло.
Строительство отдельных общественных объектов неоднократно переносили. А последовавшие в конце 1980-х и начале 1990-х годов политические и экономические перемены окончательно изменили градостроительные приоритеты. В результате часть административных учреждений осталась в историческом центре, а Пурвциемс продолжил развиваться преимущественно как жилой район.