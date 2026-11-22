Есть и другая интересная деталь. В отличие от легенды, история женитьбы одного из представителей рода на Сибилле фон Майдель действительно имеет документальное основание. Иоганн фон Бер женился на Сибилле через пять лет после смерти своего брата Вернера, то есть в 1628 году. Однако девушка была дочерью Германа фон Майделя из Циравы, а не дочерью владельца Дундаги.