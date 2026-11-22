В феврале 2027 года жители Латвии смогут увидеть сразу две особенно яркие планеты
Февраль 2027 года подарит жителям Латвии необычное астрономическое зрелище: с разницей всего в восемь дней Юпитер и Марс окажутся в наиболее благоприятном положении для наблюдения. Обе планеты будут хорошо видны на ночном небе, причем рассмотреть их можно будет даже без телескопа.
Два астрономических события за восемь дней
Первое событие произойдет 11 февраля, когда Юпитер окажется в противостоянии с Солнцем. А уже 19 февраля такое же явление ожидается у Марса. Это означает, что обе планеты практически одновременно достигнут одного из лучших периодов видимости за весь год.
Противостояние происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и внешней планетой. В этот период планета находится на противоположной от Солнца стороне неба, восходит примерно на закате и заходит около рассвета. Благодаря этому наблюдать ее можно практически всю ночь.
Особенность февраля 2027 года заключается в том, что два таких события произойдут с интервалом всего в восемь дней. Более того, Юпитер и Марс будут находиться в одной области неба, в созвездии Льва, поэтому их можно будет увидеть одновременно.
Что именно увидят жители Латвии
Согласно астрономическим расчетам для Риги, в период противостояния обе планеты будут подниматься примерно на 48 градусов над южным горизонтом. Наиболее высокое положение на небе они займут около полуночи.
Юпитер будет выглядеть как очень яркая беловатая точка. Его звездная величина достигнет примерно -2,6, что сделает планету одним из самых заметных объектов ночного неба. Марс будет несколько тусклее, но его легко узнать по характерному красновато-оранжевому оттенку.
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Особенно интересно, что 19 февраля угловое расстояние между планетами составит около 11 градусов. Это позволит наблюдать их в одной области неба, сравнивая яркость и цвет.
Можно ли увидеть планеты без телескопа?
Для наблюдения Юпитера и Марса специальное оборудование не потребуется. Обе планеты будут достаточно яркими, чтобы их можно было заметить невооруженным глазом даже в условиях городской засветки.
Однако бинокль или небольшой телескоп позволят рассмотреть больше деталей. Например, в хороший бинокль можно увидеть крупнейшие спутники Юпитера, а телескоп поможет различить полосы облаков в его атмосфере. Для наблюдения деталей поверхности Марса потребуется более мощное увеличение и благоприятные атмосферные условия.
Лучше всего выбирать место с открытым обзором южной части неба. При этом необязательно выходить на улицу строго 11 или 19 февраля: благоприятные условия для наблюдения обеих планет сохранятся на протяжении нескольких недель.
Что может помешать наблюдениям?
Главным препятствием станет погода. В феврале в Латвии нередко бывает облачно, поэтому возможность увидеть планеты будет зависеть прежде всего от ясного неба. Кроме того, 21 февраля ожидается полнолуние. Яркий лунный свет затруднит наблюдение слабых звезд, однако Юпитер и Марс останутся достаточно яркими.
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В ночь с 20 на 21 февраля жителей Латвии ожидает еще одно астрономическое событие - полутеневое лунное затмение. По расчетам Time and Date, оно начнется в 23:12, достигнет максимума в 01:12 и завершится в 03:13. Впрочем, изменение яркости Луны будет незначительным, поэтому заметить его невооруженным глазом может оказаться непросто.