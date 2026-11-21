В своей публикации организация сослалась на материал портала TVNET, в котором анализировался предложенный Кулбергсом план экономии государственных средств. Сопровождая статью публикацией в X, издание задало несколько вопросов: "Откуда должны взяться эти деньги, сходятся ли цифры в разных частях презентации и не устарели ли данные, на которые ссылается премьер-министр?"