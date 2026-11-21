Месть за проверку фактов? "Репортеры без границ" призвали команду Кулбергса прекратить попытки дискредитировать СМИ
Международная организация по защите свободы СМИ "Репортеры без границ", а также председатель правления Латвийской ассоциации журналистов Анастасия Тетаренко-Супе призвали премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса и руководителя его бюро Марека Грушкевича прекратить попытки дискредитировать средства массовой информации.
"Репортеры без границ" призывают Андриса Кулбергса и руководителя его бюро Марека Грушкевича прекратить попытки дискредитировать СМИ, которые тщательно анализируют планы правительства", - говорится в сообщении организации в социальной сети X.
#Latvia: RSF calls on @AndrisKulbergs & his chief of staff @MGruskevics to stop trying to discredit media outlets scrutinising government plans. Citing grants to TVNET in retaliation for a fact-check risks intimidating journalists. Public funding must not be a means of pressure. https://t.co/x43G1iAeC0— RSF (@RSF_inter) November 21, 2026
Организация выразила возмущение высказываниями руководителя бюро Кулбергса, который в ответ на проверку фактов поставил под сомнение финансирование, получаемое средствами массовой информации из государственных источников.
"Государственное финансирование не должно становиться инструментом давления", - подчеркнули "Репортеры без границ", предупредив, что подобные действия могут запугивать журналистов.
В своей публикации организация сослалась на материал портала TVNET, в котором анализировался предложенный Кулбергсом план экономии государственных средств. Сопровождая статью публикацией в X, издание задало несколько вопросов: "Откуда должны взяться эти деньги, сходятся ли цифры в разных частях презентации и не устарели ли данные, на которые ссылается премьер-министр?"
На эту публикацию в X отреагировал руководитель бюро Кулбергса Марек Грушкевич. "Я знаю, откуда они могут появиться..." - написал он, приложив к своему сообщению перечень средств, выделенных этому СМИ из Фонда поддержки СМИ.
Возмущение произошедшим выразила и председатель правления Латвийской ассоциации журналистов Анастасия Тетаренко-Супе.
"Пожалуйста, посмотрите, что происходит по обе стороны Латвии. Дискредитация и подавление независимых СМИ - лишь один из шагов, ведущих к разрушению демократии", - написала она в X.
Сам Кулбергс также ранее подвергся широкой критике. 11 ноября 2026 года он опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором призвал жителей искать правду непосредственно в его личных каналах, а не доверять заголовкам СМИ.
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Свою позицию премьер-министр высказал после презентации четырехлетнего плана оздоровления государственных финансов. В документе содержался ряд предложений по улучшению финансового положения страны, в том числе пересмотр пособий и налоговых льгот в целях экономии бюджетных средств.
Публикация Латвийского общественного СМИ (LSM) о представленном Кулбергсом плане также вызвала недовольство премьера. В заголовке материала акцент был сделан на его предложениях пересмотреть отдельные пособия ради сокращения бюджетных расходов.
"Заголовки новостей вводят тебя в заблуждение. Если хочешь знать, что происходит на самом деле, из первоисточника, следи за моими ежедневными отчетами и не позволяй себя обманывать", - написал премьер-министр в X.
Он добавил, что заголовки СМИ якобы ошибочны, искажены и не соответствуют действительности, а также манипулируют общественным мнением.