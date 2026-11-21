История фестиваля началась в 2012 году с небольшого мастер-класса по шампанскому, который Петер Лием и Айгарс Нордс организовали для ограниченного круга участников. С тех пор мероприятие заметно выросло и теперь традиционно проходит дважды в год - весной и осенью. Сегодня это уже не просто возможность попробовать интересные вина, но и площадка, где встречаются профессионалы отрасли, обсуждают тенденции и делятся опытом.