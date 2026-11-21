В Риге чествуют лучших винных экспертов Балтии и открывают новые гастрономические впечатления
С 20 по 22 ноября Рига вновь стала местом встречи любителей вина, сомелье, рестораторов и шеф-поваров. Здесь проходит осенняя сессия фестиваля Riga Wine & Champagne, который за годы существования превратился в одно из заметных гастрономических событий Балтии.
В программе - дегустации, ужины, мастер-классы и встречи с известными представителями винной индустрии. Otkrito побывало на одном из самых торжественных событий фестиваля - церемонии вручения Baltic Wine & Drinks Awards 2026.
История фестиваля началась в 2012 году с небольшого мастер-класса по шампанскому, который Петер Лием и Айгарс Нордс организовали для ограниченного круга участников. С тех пор мероприятие заметно выросло и теперь традиционно проходит дважды в год - весной и осенью. Сегодня это уже не просто возможность попробовать интересные вина, но и площадка, где встречаются профессионалы отрасли, обсуждают тенденции и делятся опытом.
Не только вино, но и искусство его правильно подать
Церемонию Baltic Wine & Drinks Awards 2026 вел Валдис Мелдерис. Он задавал мероприятию непринужденный тон, приглашал на сцену представителей винной и ресторанной индустрии и помогал поддерживать живую атмосферу. Выступавшие эксперты делились профессиональными наблюдениями, практическими советами и историями из своей работы.
Особенно любопытным оказалось обсуждение, казалось бы, незначительной детали - оформления винной карты ресторана. Выяснилось, что даже то, как указана цена бутылки, может влиять на восприятие гостя. Один из экспертов посоветовал отказаться от лишних нулей после запятой. Например, вместо "190,00" указывать просто "190". Казалось бы, мелочь, но визуально цена без дополнительных цифр выглядит менее громоздкой и воспринимается иначе.
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Обсуждали и другие тонкости: какую информацию о вине стоит включать в меню, насколько подробно рассказывать о производителе и как сделать винную карту одновременно информативной и удобной для посетителя. Такие разговоры напомнили, что ресторанная культура вина не ограничивается выбором хорошей бутылки. Важно и то, как ее представляют гостю, насколько грамотно помогают сориентироваться в ассортименте и подобрать напиток к блюду или настроению вечера.
Кто формирует винную культуру Балтии
Кульминацией вечера стало вручение Baltic Wine & Drinks Awards 2026. Премия отмечает достижения ресторанов, баров, винных магазинов и отдельных специалистов Латвии, Литвы и Эстонии.
В центре внимания - лучшие винные карты и карты напитков, специализированные торговые предприятия, а также профессионалы, которые помогают гостям ориентироваться в многообразии вин. Отдельная категория посвящена сомелье: в рамках премии отмечают 50 ведущих специалистов Балтии.
Победителей встречали аплодисментами, а церемония сопровождалась словами благодарности и профессиональными историями. За наградами и торжественными речами стояла большая работа людей, которые формируют винную культуру региона и делают ее доступнее для широкой публики.
Почти 200 вин и блюда от известных шеф-поваров
Однако церемония награждения - лишь часть насыщенной программы фестиваля. Вечером 21 ноября в пространстве Hanzas Perons проходит одно из главных событий осенней сессии - Top 100 Wines + Chefs, или Большой парад вин и шеф-поваров. Гостям представляют почти 200 вин, получивших золотые и серебряные медали конкурса Latvia’s Wine of the Year 2026. В коллекции - шампанское, белые, красные и крепленые вина из разных стран.
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Программа включает мастер-классы международного винного эксперта Эндрю Джеффорда, Айгарса Нордса и других специалистов. Винную дегустацию дополняют блюда и закуски от шеф-поваров известных латвийских ресторанов, среди которых Wine Collectors, SMØR, Riviera, Kest и 36.line Grill Restaurant.
Основная часть винного парада проходит с 17:00 до 21:00. Затем, с 21:00 до 23:00, гостей ждет заключительная вечеринка. Ее особенность - участникам предлагают принести с собой любимые вина.
Бордо урожая 2000 года - финальный аккорд фестиваля
Завершится фестиваль в воскресенье, 22 ноября, необычным гастрономическим событием Les Amis de Bordeaux: A Millennium Feast. В ресторане B7 на улице Аусекля, 7 состоится специальный ужин, посвященный бордоским винам урожая 2000 года. Мероприятие станет не только возможностью познакомиться с винами этого легендарного года, но и поводом для создания сообщества любителей бордоских вин.
За годы существования Riga Wine & Champagne превратился в нечто большее, чем фестиваль дегустаций. Это место встречи людей, для которых вино - отдельная культура, требующая знаний, вкуса и постоянного интереса к новым открытиям.
Именно такое впечатление осталось и после церемонии Baltic Wine & Drinks Awards. За бокалами игристого, торжественными речами и разговорами о тонкостях винных карт чувствовалась главная составляющая подобных событий - искренняя увлеченность людей своим делом. Ведь хорошее вино начинается не только с виноградника, но и с тех, кто умеет его выбрать, оценить и представить другим.
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Подробнее о фестивале и его программе можно узнать на сайте www.rigawinechampagne.lv.