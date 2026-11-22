ЕС признался, что платит России больше денег, чем идет на помощь Украине
Согласно ответу Еврокомиссии на запрос депутата Европарламента Моритца Кернера, страны-члены ЕС с 2022 года выделили на поддержку Украины в общей сложности около 231,5 миллиарда евро. За этот же период из ЕС в Россию поступило 232,05 миллиарда евро, в том числе за газ. Об этом пишет Bild.
Кернер подверг критике политику ЕС в отношении России и назвал эту ситуацию "свидетельством полного провала европейской последовательности в действиях".
"Европа платит за энергоресурсы Путина столько же, сколько за сопротивление ему. А потом удивляется, почему война не прекращается", - заявил он.
Издание отмечает, что некоторые страны заплатили России значительно больше, чем предоставили Украине. К примеру, Франция заплатила за российский импорт около 40 млрд евро, но выделила Украине лишь около 16 млрд евро. Аналогичное несоответствие - у Италии.
"Пока ЕС позволяет миллиардам евро поступать в военную казну России и одновременно оказывает Украине лишь нерешительную поддержку, он сам способствует тому, что эта война продолжается бесконечно", - сказал Кернер.
Впрочем, денежная помощь Украине из Европы поступает регулярно. Так, недавно Украина получила почти 8 миллиардов евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility: это крупнейший единовременный транш за всю историю программы.