Общая мощность четырех солнечных электростанций составит до 152,6 кВт. По расчетам, они будут вырабатывать до 114,3 МВт·ч электроэнергии в год, а выбросы сократятся примерно на 12 459 кг CO₂ в год. Благодаря собственной выработке муниципальные учреждения смогут покупать меньше электроэнергии у внешних поставщиков и тем самым снизить расходы.