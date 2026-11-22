Лудзенский край сделает широкий шаг в направлении энергетической независимости
Компания Vides investīciju fonds утвердила поданную Лудзенской краевой думой проектную заявку "Содействие использованию возобновляемых энергетических ресурсов".
Цель проекта - сократить выбросы парниковых газов и повысить энергетическую независимость муниципальных учреждений. Для этого на четырех объектах самоуправления установят солнечные электростанции. Выработанную электроэнергию учреждения будут использовать для собственных нужд.
Солнечные панели планируют установить на следующих объектах:
- здание центральной администрации самоуправления Лудзенского края;
- интернат Лудзенской средней школы;
- здание Лудзенской средней школы и спортивного зала;
- дошкольное образовательное учреждение Блонтской волости.
В зависимости от технических возможностей каждого объекта панели разместят на крышах зданий или на наземных конструкциях. Проект предусматривает подготовку технической документации, установку монокристаллических солнечных панелей и гибридных инверторов, прокладку электропроводки и обустройство необходимой инфраструктуры.
Система мониторинга и управления позволит отслеживать, сколько электроэнергии станции вырабатывают и сколько потребляют учреждения. Эти данные помогут оценивать работу оборудования и эффективнее использовать выработанную энергию на месте.
Общая мощность четырех солнечных электростанций составит до 152,6 кВт. По расчетам, они будут вырабатывать до 114,3 МВт·ч электроэнергии в год, а выбросы сократятся примерно на 12 459 кг CO₂ в год. Благодаря собственной выработке муниципальные учреждения смогут покупать меньше электроэнергии у внешних поставщиков и тем самым снизить расходы.
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Общая сумма расходов, подлежащих финансированию в рамках проекта, составляет 125 000 евро. Из них 100 000 евро, или 80%, предоставит Модернизационный фонд, а 25 000 евро, или 20%, выделит самоуправление Лудзенского края. Все работы должны завершить в течение 36 месяцев со дня заключения договора.