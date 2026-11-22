Изначально работы будут проводиться на улицах Палму, Эдуарда Вейденбаума и на участке улицы Рупниецибас от улицы Валмиерас до улицы А. Кронвалда. Этой осенью основное внимание будет уделено перестройке подземных инженерных коммуникаций, чтобы в следующем году можно было выполнить остальные работы.