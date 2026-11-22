В Цесисе началась реконструкция четырех важных для города улиц
Первые работы включают фрезерование асфальтового покрытия на участках, где запланирована перестройка подземных инженерных коммуникаций. В целом в развитие инфраструктуры этих улиц вложат почти четыре миллиона евро.
Изначально работы будут проводиться на улицах Палму, Эдуарда Вейденбаума и на участке улицы Рупниецибас от улицы Валмиерас до улицы А. Кронвалда. Этой осенью основное внимание будет уделено перестройке подземных инженерных коммуникаций, чтобы в следующем году можно было выполнить остальные работы.
На всех четырех улицах реконструирует проезжую часть, уложив новое асфальтобетонное покрытие, и построят тротуары. Одновременно будут обновлены существующие и на необходимых участках проложены новые подземные инженерные сети.
На улицах Палму, Эдуарда Вейденбаума и Тиргоню появится новое освещение. В свою очередь, на улице Рупниецибас существующие столбы демонтируют и после устройства тротуаров установят в новых местах. Предусмотрены и другие улучшения. Плановый срок выполнения строительных работ — 12 месяцев, не считая технологического перерыва.