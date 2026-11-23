У жителей Мадонского края спросили, как потратить 60 тысяч евро
Жители Мадонского края смогут сами решить, какие проекты по благоустройству и развитию инфраструктуры получат финансирование из муниципального бюджета. На голосование вынесены 12 инициатив - от создания спортивных площадок и зон отдыха до строительства велосипедного трека. На их реализацию в 2026 году выделено 60 000 евро, а воплотят в жизнь три проекта, набравшие наибольшую поддержку жителей.
Общий бюджет конкурса проектов в 2026 году составляет в крае 60 000 евро. Три проекта, которые наберут наибольшее количество голосов жителей, будут реализованы самоуправлением в сотрудничестве с подателем проекта.
В этом году в самоуправление Мадонского края поступили 19 заявок проектных идей по улучшению инфраструктуры. Комиссия по оценке проектов инициативного бюджета, рассмотрев заявки в соответствии с обязательными правилами, утвердила 12 заявок, выдвинутых на голосование жителей.
Порядок голосования:
Голосование проходит с 23 ноября по 13 декабря на едином портале geolatvija.lv в разделе «Инициативный бюджет» с электронной аутентификацией. Проголосовать можно также в государственных и муниципальных объединенных центрах обслуживания клиентов и библиотеках Мадонского края, если у жителя нет электронных средств аутентификации. Право голоса имеют физические лица, декларированные в Мадонском крае, достигшие как минимум 16-летнего возраста. Каждый житель может проголосовать один раз за один проект.
Реализация проекта начнется не позднее чем через три месяца после очередного заседания Думы самоуправления Мадонского края, на котором будут утверждены результаты голосования и проекты для реализации. Проекты будут реализованы в течение двух лет.
Проекты, выдвинутые на голосование жителей:
- СОЗДАНИЕ ПОЛЯ ДЛЯ ДИСК-ГОЛЬФА НА 18 КОРЗИН В ДЕГУМНИЕКИ;
- МЕСТО ОТДЫХА У ОЗЕРА ПУЛГОЖНЯ;
- УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В БАРКАВЕ ДЛЯ ВСЕХ;
- СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В АЙВИЕКСТЕ;
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕЕ СОДЕРЖАНИЯ В ГОРОДЕ ВАРАКЛЯНЫ;
- АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛУБАНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ И КАТКОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;
- MADONA DISCGOLF PARK;
- НАША ШКОЛА, НАША СРЕДА;
- УЛИЧНЫЙ ФИТНЕС-ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ПРАУЛИЕНЕ;
- МОСТ ВСТРЕЧ;
- ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТРЕК В ВЕСТИЕНЕ
- БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩА ВИСТИНЬЛЕЯ.
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