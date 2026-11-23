Голосование проходит с 23 ноября по 13 декабря на едином портале geolatvija.lv в разделе «Инициативный бюджет» с электронной аутентификацией. Проголосовать можно также в государственных и муниципальных объединенных центрах обслуживания клиентов и библиотеках Мадонского края, если у жителя нет электронных средств аутентификации. Право голоса имеют физические лица, декларированные в Мадонском крае, достигшие как минимум 16-летнего возраста. Каждый житель может проголосовать один раз за один проект.