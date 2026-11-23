В Резекне в укрытиях мест хватит лишь для четверти жителей
В Резекне выявлено 29 потенциальных укрытий, однако лишь три из них полностью соответствуют требованиям к укрытиям третьей категории.
Самоуправление сообщает, что в городе сейчас доступны места в укрытиях для более чем шести тысяч человек из примерно двадцати шести тысяч жителей. Приспособление подвалов многоквартирных домов затрудняют как технические проблемы, так и нехватка финансирования.
В кризисной ситуации подвал может стать ближайшим местом укрытия. Однако в обследованных многоквартирных домах Резекне подходящие условия есть не везде.
«В настоящее время в городе Резекне такого софинансирования со стороны самоуправления нет, так что все ложится на плечи владельцев квартир. Было несколько домов, которые просто хотели понять, есть ли им смысл что-то делать. Да, по сути это только расходы владельцев квартир», - заявила член правления Rēzeknes namsaimnieks Юна Константинова.
Руководящие указания Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) предусматривают, что убежище третьей категории должно иметь площадь не менее 20 квадратных метров, быть оборудовано вентиляцией и освещением. На одного человека в расчетах отводится 0,75 квадратного метра полезной площади.
Самоуправление сообщает, что в этом году привело в порядок девять мест для укрытия, а для приспособления еще восьми объектов подало заявку на внешнее финансирование.
Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что в случае угрозы не всегда нужно идти в убежище. В зависимости от полученного предупреждения безопаснее может быть остаться в здании, как можно дальше от окон и наружных стен.