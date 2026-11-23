«В настоящее время в городе Резекне такого софинансирования со стороны самоуправления нет, так что все ложится на плечи владельцев квартир. Было несколько домов, которые просто хотели понять, есть ли им смысл что-то делать. Да, по сути это только расходы владельцев квартир», - заявила член правления Rēzeknes namsaimnieks Юна Константинова.