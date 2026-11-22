Выставляют счета за умерших родственников: жители Латвии поделились опытом общения с мобильными операторами
После смерти близкого человека родственникам приходится решать не только вопросы наследства и документов, но и разбираться со счетами за телефон и интернет. Житель Латвии сравнил подходы двух мобильных операторов - и его история вызвала оживленное обсуждение в соцсетях.
Смерть близкого человека - тяжелое испытание для семьи. Однако даже в такой момент родственникам приходится заниматься формальностями: расторгать договоры, отключать услуги и выяснять, нужно ли оплачивать последние счета. Житель Латвии поделился в Threads историей о том, как в похожих обстоятельствах поступили два мобильных оператора - Tele2 и Latvijas Mobilais telefons (LMT).
По словам автора публикации, год назад умерла его мама. Тогда в Tele2 выразили соболезнования семье и аннулировали последний счет. Однако недавно в семье произошла еще одна утрата: в субботу умер отец его жены. На этот раз в LMT родственникам сообщили, что последний счет необходимо оплатить. "Конечно, мы его оплатим, но не думаю, что 23 евро что-то существенно меняют для такой крупной компании. Это просто называется человечностью", - написал мужчина.
История собрала немало откликов. Некоторые пользователи рассказали, что у них был похожий опыт с разными операторами. В частности, несколько человек отметили, что Tele2 и Bite в их случаях не требовали оплачивать последние счета после смерти абонента, а расторгали договоры и закрывали задолженность.
Другие поделились историями о взаимодействии с LMT. По словам одного из комментаторов, после смерти родственника от семьи потребовали не только оплатить счета за телефон, но и рассчитаться за устройство, приобретенное в рассрочку. Телефон в итоге удалось вернуть, однако вопрос с дополнительными платежами пришлось решать долго. Еще один пользователь рассказал, что после смерти близкого человека оператор продолжал выставлять счета, несмотря на отправленное свидетельство о смерти. Разобраться с ситуацией удалось лишь после нескольких обращений в офис компании.
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Впрочем, опыт клиентов оказался разным. Некоторые рассказывали и о проблемах с Tele2: например, после смерти родственника им продолжали приходить SMS о задолженности, хотя сотрудники службы поддержки по телефону заверяли, что платить ничего не нужно. В одном из случаев оператор объяснил это технической ошибкой.
В комментариях также вспомнили о других поставщиках услуг. Один из пользователей рассказал, что после смерти родственника компания Bite начислила долг в размере семи евро. Его оплатили, но спустя несколько месяцев пришло письмо от службы взыскания задолженности. После повторного обращения и объяснения ситуации компания пообещала аннулировать требование.
Другой комментатор поделился историей о том, как после смерти близкого человека от него потребовали вернуть телевизионный декодер, выданный еще 12 лет назад. К тому времени устройство давно заменили, поэтому выяснение обстоятельств затянулось.
При этом участники обсуждения обращали внимание и на юридическую сторону вопроса. Один из пользователей предположил, что обязательства умершего могут перейти к наследникам. Другие задавались вопросом, кому вообще следует оплачивать счет, если абонента больше нет. В комментариях также советовали обращаться в клиентский центр со свидетельством о смерти, чтобы расторгнуть договор и урегулировать оставшиеся платежи.
Появился и ответ самого LMT. Представители компании выразили соболезнования семье автора публикации и предложили связаться с ними в личных сообщениях, чтобы разобраться в конкретной ситуации и помочь ее решить. Однако мужчина ответил, что к тому моменту прошло уже восемь дней, счет был оплачен, и поблагодарил компанию за внимание.