Другие поделились историями о взаимодействии с LMT. По словам одного из комментаторов, после смерти родственника от семьи потребовали не только оплатить счета за телефон, но и рассчитаться за устройство, приобретенное в рассрочку. Телефон в итоге удалось вернуть, однако вопрос с дополнительными платежами пришлось решать долго. Еще один пользователь рассказал, что после смерти близкого человека оператор продолжал выставлять счета, несмотря на отправленное свидетельство о смерти. Разобраться с ситуацией удалось лишь после нескольких обращений в офис компании.